Vuković za ATV: Političke partije iz Sarajeva ne shvataju dejtonsku BiH

Izvor:

ATV

20.02.2026

22:39

Драго Вуковић
Foto: ATV

Ono što mene zabrinjava je ukupno stanje politika u BiH, posebno politika iz Sarajeva. To su politike bez principa, gdje odsutna realnost o stanju društva u stanju BiH, politike koje ne shvataju dejtonsku BiH, kaže Drago Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

"Lideri Sarajeva koji imaju stranke u Republici Srpskoj mogu da dođu u sjedište svojih partija, ja tu ne vidim ništa sporno, ali je sve ostalo sporno. Sporno je kako su došli? Koje su poruke poslali'' Zašto su sada baš došli? Prva stvar koju želim da naglasim jeste ta jedna politička nekultura i drskost", kaže Drago Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Ovakav način dolaska sarajevskih političkih partija pokazuje jednu vrstu političke frustracije. Dolazak bez susreta sa liderima vlasti u Republici Srpskoj je nešto što nije novo, kaže Vuković.

Драго Вуковић-27092025

Republika Srpska

Vuković za ATV: Nadam se da će poslije ovih izbora prestati manipulacija i napadi na predsjednika Srpske Milorada Dodika

"Najviše me zabrinjavaju poruke koje su date u Banjaluci, možda je najlošija ta poruka Konakovića koji je rekao 'da smo došli ovdje da se okupimo oko onih političkih stranaka koji žele Bosnu i Hercegovinu'. Ta rečenica definitivno ukazuje zbog čega su oni došli. Taj njihov projekat Bosna i Hercegovina bez Republike Srpske, unitarna BiH. Da su imali malo više političkog sluha i kulture trebali su reći da vidimo kakao nam stoje političke stranke u Republici Srpskoj i kako oni vide Republiku Srpsku u BiH. Ja od tog Konakovića nisam ništa više ni očekivao imajući u vidu da je čovjek završio DIF i da koliko ja znam nije polagao ni jedan predmet iz političke teorije i prakse",kaže Vuković

Vuković naglašava da je rejting političke trojke očigledno loš.

Bez dejtonske BiH

"Ono što mene zabrinjava je ukupno stanje politika u BiH, posebno politika iz Sarajeva. To su politike bez principa, gdje odsutna realnost o stanju društva u stanju BiH. To su politike koje ne shvataju Dejtonsku BiH" kaže profesor.

Vuković naglašava da političke partije iz Sarajeva neprestano idu ka komplikacijama i negiranju Republike Srpske.

"Kada je rat završen i formirani prvi zajednički organi, to je bilo vrlo osjetljivo vrijeme, ali su bili mnogo korektniji odnosi nego danas. Kada je Republika Srpska počela da slavi slavu i Dan Republike na te prijeme dolazili su ljudi iz Sarajeva, predstavnici svih naroda", pojašnjava Vuković.

Za političke poteze iz Sarajeva moguće je da diriguje neko neko drugi, zaključuje Vuković.

Drago Vuković

Elmedin Konaković

BiH

Republika Srpska

