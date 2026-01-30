Logo
Large banner

Minić čestitao Đokoviću: Najveći, hvala ti što nas činiš ponosnim narodom

Izvor:

ATV

30.01.2026

16:45

Komentari:

2
Минић честитао Ђоковићу: Највећи, хвала ти што нас чиниш поносним народом
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je srpski teniser Novak Đoković pobjedom nad Italijanom Janikom Sinerom i plasmanom u finale Australijen opena još jednom svijetu pokazao zašto je to što mnogi nisu.

"Najveći, hvala ti što nas činiš ponosnim narodom, koji ne zna za barijere kada nešto iskreno želi", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u polufinalu Australijen opena pobijedio je Janika Sinera sa 3:2 u setovima i plasirao se u finale, u kojem će odmjeriti snage sa Špancem Karlosom Alkarasom.

Đoković će se u nedjelju boriti za 11. titulu na Australijen openu i 25. Grend slem trofej.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

Novak Đoković

Australijan open 2026

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале

Tenis

Siner ponavljao tri riječi nakon poraza: Šta je rekao za Đokovića

1 d

0
Жена држи нож

Svijet

Nožem odsjekla genitalije partneru, pa otišla u kupovinu krvavih ruku

1 d

0
Бојан Пећанац

Banja Luka

Pećanac imenovan za direktora Centra za razvoj sela

1 d

2
Туристи преварени вјештачком интелигенцијом, тражили непостојеће атракције

Nauka i tehnologija

Turisti prevareni vještačkom inteligencijom, tražili nepostojeće atrakcije

1 d

0

Više iz rubrike

Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Republika Srpska

Bubić: Formirana radna grupa za rješavanje problema prevoznika

1 d

1
ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

Republika Srpska

EU ne želi ravnopravan odnos, već podaništvo

1 d

0
Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

Republika Srpska

Kovačević: Ministar Sar jasno rekao da dobro znaju ko jeste, a ko nije prijatelj Izrael

1 d

0
На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

Republika Srpska

U toku čišćenje putnih jaraka na pravcu Prijedor-Kozarac

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner