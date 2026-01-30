Minić čestitao Đokoviću: Najveći, hvala ti što nas činiš ponosnim narodom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je srpski teniser Novak Đoković pobjedom nad Italijanom Janikom Sinerom i plasmanom u finale Australijen opena još jednom svijetu pokazao zašto je to što mnogi nisu.

"Najveći, hvala ti što nas činiš ponosnim narodom, koji ne zna za barijere kada nešto iskreno želi", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u polufinalu Australijen opena pobijedio je Janika Sinera sa 3:2 u setovima i plasirao se u finale, u kojem će odmjeriti snage sa Špancem Karlosom Alkarasom.

Đoković će se u nedjelju boriti za 11. titulu na Australijen openu i 25. Grend slem trofej.