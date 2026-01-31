Da li uvoz jeftinog meda ugrožava domaće pčelare u BiH?

Od januara do decembra prošle godine na naše tržište je stiglo meda u vrijednosti od 3,69 miliona maraka. Najviše je uvezeno iz Hrvatske, Turske, Srbije, Bugarske i Mađarske.

"Kada je riječ o izvozu meda iz BiH, pčelari su na strano tržište plasirali blizu 12.000 kilograma meda vrijednog.

Vodeća izvozna tržišta bila su Saudijska Arabija, zatim Katar, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati. U odnosu na zemlje Bliskog istoka, nešto manje količine otišle su na tržište Njemačke i Austrije, kao i u zemlje regiona", saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske kaže da bi trebalo zaštititi domaće proizvođače. Na svjetskom tržištu problem predstavlja veliki broj falsifikata meda.

"To je globalni problem, iz svega toga trebalo bi vrlo jasan zaključak izvući za naše građane, da kupuju domaći med proizveden u Republici Srpskoj, ima ga za sada dovoljno, godini jesu bile lošije, ali će biti mednije godine koje će obezbjediti zalihu meda", rekao je Darko Marković, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Iz Društva pčelara Banjaluka kažu da su cijene uvoznog meda vrlo niske i da je upitan sadržaj u teglama.

"Ako uzmete da je taj med u prodavnicama između 12 i 17 KM i odbijete malo trgovačku maržu, veletrgovačku maržu, naljepnicu, teglu, poklopac, sadržaj unutra je između 3 i 5 KM, da li to može biti pravi med, procijenite sami", istakao je Tomo Vujasin, društvo pčelara Banjaluka.

"Najveću štetu tu mogu ostvariti potrošači i konzumenti tog meda, jer je u pitanju njihovo zdravlje kad konzumiraju takve proizvode. Ne prolaze neke posebne kontrole, EU to sve dopušta da to dolazi na naše tržište", rekao je Željko Bundalo, proizvođač meda.

Pčelari ističu da bi jačanje kapaciteta laboratorija u narednom periodu značilo mnogo i da bi doprinijelo zaštiti kvaliteta proizvoda.

"Mi smo u razgovoru sa ministarstvom i premijerom dobili obećanje da će se ići u pravcu ozbiljnog ulaganja u naše laboratorije, da će se uložiti ozbiljna sredstva, da se osnaže kapaciteti naših laboratorija, da nas spasu od uvoznog falsifikata i zaštite zdravlje naših građana", rekao je Darko Marković, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Pčelari upozoravaju da se po cijeni od desetak maraka za kilogram može dobiti samo med najnižeg kvaliteta.