Logo
Large banner

Koliko su povećane stipendije za studente u Srpskoj?

Autor:

Bojana Vinčić

31.01.2026

19:17

Komentari:

0
Колико су повећане стипендије за студенте у Српској?
Foto: Kampus

100 KM više za studentske stipendije. Odlukom Vlade Republike Srpske umjesto sadašnjih 200, studenti će da primaju 300 KM. Povećane su i stipendije koje se dodjeljuju putem Fonda "Dr Milan Jelić", sa 400 na 600 KM. Iz istog fonda studenti Srpske koji studiraju u regionu primaće 700 KM, umjesto dosadašnjih 500, a za one u inostranstvu isplaćivaće se 900 KM umjesto dosadašnjih 800.

"Vlada je donijela odluku da je akademske od 2026/27 ukupan fond za stipendije koji se dodjeljuje studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa na visokoškolskim ustanovama akreditovanim u Republici Srpskoj sa 2 130 000 hiljada bude povećan na 3 195 000 hiljada KM", rekla je Jelena Starčević, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Studenti sa kojima smo razgovarali ovu odluku dočekali su kao značajnu podršku u nastavku školovanja.

"Mislim da je ovo sjajan iskorak za našu budućnost, studente koji će sutra biti u prilici da vrate državi ono što je u njih uloženo. Sjajno će uticati jer će dosta olakšati finansijski u tom pogledu i roditeljima i studentima. Ovo je sjajna odluka Vlade, tako da stvarno podržavam i pozdravljam ovu mjeru i svaka im čast. Hvala im!"

"To je stvarno jedna velika stvar za studente"

"Svaka čast tako treba! To je i trebalo da se uradi", kažu studenti.

Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

Društvo

Pčelaru iz Kotor Varoša zapaljen pčelinjak

Povećanje znači mnogo i ovo je dokaz da Ministarstvo i Vlada imaju sluha za studente i da su im studenti bitna kategorija u društvu, ističu iz Unije studenata.

"Ovo je samo dodatak na to što je studiranje u Republici Srpskoj besplatno besplatni su domovi ovo je samo jedna nova stavka je to povećanje stipendija", istakao je Nikola Šobot, Predsjednik Unije studenata Republike Srpske.

Besplatno školovanje za sve redovne studente prvog i drugog ciklusa studija, besplatan smještaj u studentskim domovima i subvencionisana ishrana u studentskim menzama, što Republiku Srpsku čini jedinstvenom u regionu, će biti i dalje jedna od najznačajnijih mjera Vlade Republike Srpske u oblasti visokog obrazovanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

stipendije

studenti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пчелару из Котор Вароша запаљен пчелињак

Društvo

Pčelaru iz Kotor Varoša zapaljen pčelinjak

6 h

0
СНСД: Веће стипендије за лакши студентски живот

Društvo

SNSD: Veće stipendije za lakši studentski život

6 h

0
Вучји дани на Озрену

Društvo

Vuk nadmudrio 600 lovaca na Ozrenu: Ništa od trofeja

7 h

0
Стижу ли лијепе вијести за фербуар?

Društvo

Stižu li lijepe vijesti za ferbuar?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner