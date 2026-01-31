Koliko su povećane stipendije za studente u Srpskoj?

100 KM više za studentske stipendije. Odlukom Vlade Republike Srpske umjesto sadašnjih 200, studenti će da primaju 300 KM. Povećane su i stipendije koje se dodjeljuju putem Fonda "Dr Milan Jelić", sa 400 na 600 KM. Iz istog fonda studenti Srpske koji studiraju u regionu primaće 700 KM, umjesto dosadašnjih 500, a za one u inostranstvu isplaćivaće se 900 KM umjesto dosadašnjih 800.

"Vlada je donijela odluku da je akademske od 2026/27 ukupan fond za stipendije koji se dodjeljuje studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa na visokoškolskim ustanovama akreditovanim u Republici Srpskoj sa 2 130 000 hiljada bude povećan na 3 195 000 hiljada KM", rekla je Jelena Starčević, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.

Studenti sa kojima smo razgovarali ovu odluku dočekali su kao značajnu podršku u nastavku školovanja.

"Mislim da je ovo sjajan iskorak za našu budućnost, studente koji će sutra biti u prilici da vrate državi ono što je u njih uloženo. Sjajno će uticati jer će dosta olakšati finansijski u tom pogledu i roditeljima i studentima. Ovo je sjajna odluka Vlade, tako da stvarno podržavam i pozdravljam ovu mjeru i svaka im čast. Hvala im!"

"To je stvarno jedna velika stvar za studente"

"Svaka čast tako treba! To je i trebalo da se uradi", kažu studenti.

Društvo Pčelaru iz Kotor Varoša zapaljen pčelinjak

Povećanje znači mnogo i ovo je dokaz da Ministarstvo i Vlada imaju sluha za studente i da su im studenti bitna kategorija u društvu, ističu iz Unije studenata.

"Ovo je samo dodatak na to što je studiranje u Republici Srpskoj besplatno besplatni su domovi ovo je samo jedna nova stavka je to povećanje stipendija", istakao je Nikola Šobot, Predsjednik Unije studenata Republike Srpske.

Besplatno školovanje za sve redovne studente prvog i drugog ciklusa studija, besplatan smještaj u studentskim domovima i subvencionisana ishrana u studentskim menzama, što Republiku Srpsku čini jedinstvenom u regionu, će biti i dalje jedna od najznačajnijih mjera Vlade Republike Srpske u oblasti visokog obrazovanja.