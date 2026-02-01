Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 17 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, od kojih 10 djevojčica i sedam dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Gradišci četiri, Doboju tri, te Prijedoru i Trebinju po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i dva dječaka, u Gradišci djevojčica i tri dječaka, Doboju djevojčica i dva dječaka, Prijedoru i Trebinju po jedna djevojčica.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Foči, Bijeljini, Nevesinju.