Nova tragedija na gradilištu: Preminuo radnik koji je pao sa skele

Izvor:

Agencije

26.02.2026

13:19

Нова трагедија на градилишту: Преминуо радник који је пао са скеле

Radnik koji je danas pao sa skele na Ilidži je preminuo, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Kako je za medije kazala portparol MUP-a KS Mersiha Novalić, Policijskoj upravi Ilidža je u 11.30 sati prijavljeno da je na gradilištu u ulici Ustanička došlo do povređivanja radnika.

"Nažalost, u 11.50 sati ljekar Hitne pomoći je konstatovao smrt muškarca na licu mjesta. Obaviješten je tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji će rukovoditi uviđajem, a koji će obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a KS", kazala je Novalić.

Podsjetimo, ranije danas objavljeno je da je na području Ilidže došlo do nesreće na radu.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo tada je potvrđeno da je u 11.30 sati zaprimljena prijava da je u ulici Ustanička došlo do povrede radnika na gradilištu.

"U 11.30 prijavljeno je da je u ulici Ustanička došlo do povrede na radu jednog radnika na gradilištu. Hitna pomoć je na terenu, kao i policija. Drugih informacija trenutno nema", naveli su ranije iz MUP-a Kantona Sarajevo.

