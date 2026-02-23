Logo
Large banner

Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

Izvor:

SRNA

23.02.2026

22:08

Komentari:

0
Орбан: Европа не може да приушти сукоб у Украјини
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

EU ne može finansijski da podnese sukob u Ukrajini, jer će duboko potonuti u dugove, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Očekujemo da će Rusija održavati svoju ratnu ekonomiju i vojnu mašineriju dugi niz godina. Vidimo da će Ukrajina i Evropa brže iscrpiti svoje vojne zalihe, novac i ljudstvo nego Rusija", rekao je Orban u obraćanju u mađarskom parlamentu.

илу-јетра-18092025

Zdravlje

Teška bolest kosi trećinu odraslih: Mnogi saznaju tek kada pređe u rak

On je naveo da Evropa ne može finansijski da iznese ovaj rat, i da će biti zaglavljena u dugovima decenijama ukoliko ne prestane da ga finansira.

Orban je dodao da je Rusija zemlja koja posjeduje nuklearno oružje, rekavši da "ne postoji odgovor na to kako se nuklearna sila može pobjediti".

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобилом ударио у заштитну ограду која је пробила возило: Мушкарац на реанимацији

Hronika

Automobilom udario u zaštitnu ogradu koja je probila vozilo: Muškarac na reanimaciji

27 min

0
Стари Нагоричан

Srbija

Serijski ubica snimljen blizu granice sa Srbijom? Ubio pet žena

28 min

0
Двојица Краљевчана осумњичена да су припремали убиство предсједника Србије

Srbija

Dvojica Kraljevčana osumnjičena da su pripremali ubistvo predsjednika Srbije

38 min

0
Пилећа крилца

Zanimljivosti

Krilca se našla pred sudom

44 min

0

Više iz rubrike

Ел Менчо

Svijet

Novi detalji likvidacije El Menča

1 h

0
Ученик (15) избоден код школе

Svijet

Učenik (15) izboden kod škole

2 h

0
Убиство вође картела покренуло хаос у Мексику; Најмање 50 мртвих

Svijet

Ubistvo vođe kartela pokrenulo haos u Meksiku; Najmanje 50 mrtvih

2 h

0
Срушио се авион хитне помоћи: У њему било седам особа

Svijet

Srušio se avion hitne pomoći: U njemu bilo sedam osoba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Pelet pada - kupci čekaju udarne popuste

22

19

Cijene zlata porasle nakon Trampove najave dodatnih globalnih carina

22

16

Moskva pozvala Vašington da oslobodi Madura i njegovu suprugu

22

15

Meteorolozi o narednim danima: Biće natprosječno toplo

22

13

Srušio se helikopter, najmanje 15 poginulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner