Orban: Evropa ne može da priušti sukob u Ukrajini

EU ne može finansijski da podnese sukob u Ukrajini, jer će duboko potonuti u dugove, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Očekujemo da će Rusija održavati svoju ratnu ekonomiju i vojnu mašineriju dugi niz godina. Vidimo da će Ukrajina i Evropa brže iscrpiti svoje vojne zalihe, novac i ljudstvo nego Rusija", rekao je Orban u obraćanju u mađarskom parlamentu.

On je naveo da Evropa ne može finansijski da iznese ovaj rat, i da će biti zaglavljena u dugovima decenijama ukoliko ne prestane da ga finansira.

Orban je dodao da je Rusija zemlja koja posjeduje nuklearno oružje, rekavši da "ne postoji odgovor na to kako se nuklearna sila može pobjediti".