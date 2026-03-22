Napadnuta Zorana Pavić: Pjevačica o velikom stresu koji je pretrpjela na parkingu "Žene treba da nose sprej"

Naime, nju je nedavno napao jedan prolaznik na parkingu a do sada o tome nije pričala da ne bi privlačila pažnju. Ipak, osjetivši moralnu obavezu da podijeli to i upozori žene, pjevačica je otvorila dušu te ispričala šta joj se desilo.

Pjevačica je otkrila i da joj je blizak prijatelj preporučio zaštitni sprej.

- Ispričala sam ne da privučem pažnju, to je bila tema intervjua. Htjela sam da budem korisna ljudima, da vrlo povedu računa. Drug mi je predložio jedan sprej, naročito mi žene da ga imamo, ne može da povredi napadača, ali može da ga osujeti da uradi nešto nedolično.

- Bilo je neprijatno. Nisam njanjava, ne prenemažemn se. Vratila sam se sa puta, imali predstavu, dođemo kombijem, pa svako u svoj auto i dođemo kući. Imam svoje parking mjesto, on je kucao, otvorila sam, otvorila prozor i on je rekao da ga odvezem 500 metara. Ja mu kažem: "Pa, prošetaćete", a onda je on počeo da udara u auto. Ja sam sirenu, počela su da se pale svjetla, svuda ima kamera. Da sam ja izašla, da me je udario u glavu, šta tu onda više znače kamere ako te neko napravi na invalida ili povredi, pokrade?

Scena "Neka mu je na čast!" Zorana oštro o Toniju Cetinskom

Dogodila mi se situacija da sam izašla iz auta, bila sam u štiklama. Dok sam zaključavala takvom brzinom je prošao da mi je skinu torbu sa ramena. Tu mi se nalazilo nešto što nije moje, nešto za sestru. Tada sam vjerovatno glupo viknula:"Policija", ali je to doprinelo tome da momci koji su bili na autobuskoj stanici dotrče, oni su ga stigli... - pričala je Zorana u emisiji "Premijera - Vikend specijal"

Podsjetimo, pjevačica Zorana Pavić otkrila je da je bila žrtva ucjene zbog navodnih lažnih fotografija koje su kružile internetom. Pjevačica kaže da slike nisu njene te da je sve prijavila policiji.

Pored toga, osvrnula se na izazove sa početka karijere, uključujući pritiske moćnih ljudi i podršku koju je dobijala od prijatelja.

Imala sam situacije gdje su mi slali neke fotografije i ucjenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve policiji - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva.

