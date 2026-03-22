Sanja Kužet otkrila da li se vraća u "Zvezde Granda"

Autor:

ATV

22.03.2026

17:18

Komentari:

0
Сања Кужет открила да ли се враћа у "Звезде Гранда"

Jedna od voditeljki muzičkog takmičenja Zvezde Granda, Sanja Kužet, stala je na put brojnim spekulacijama o njenom dugom odsustvu sa malih ekrana i otkrila svoje planove.

Kako je najavila, uskoro bi trebalo da se vrati poslovnim angažmanima.

Na direktno pitanje da li je od septembra možemo ponovo očekivati na velikoj sceni Zvezda Granda, Sanja je dala jasan odgovor.

– Da, naravno da me možete očekivati – rekla je Sanja sa osmijehom.

Iako je napravila dužu pauzu u karijeri, interesovanje javnosti za omiljenom voditeljkom ne jenjava. Sanja je iskoristila priliku da se javno zahvali svima koji joj svakodnevno pružaju ogromnu podršku putem društvenih mreža.

– Da, svakako. Vjerujte od kada sam napravila ovu pauzu u takmičenju ne prođe dan da na Instagramu ne primim more poruka tog sastava, ili da me pozdrave ili da me pitaju kada ću da se vratim. I to iz čitavog regiona. Ja toliko dugo nisam bila u toj emisiji, a ljudi zapravo uopšte ne stiču utisak da mene nema i interesovanje ni jednog trenutka nije prestalo. Ne mogu to, a da ne podijelim sa vama i da se javno zahvalim jer je nemoguće svim tim ljudima odgovoriti i objasniti kakva je situacija – ispričala je voditeljka.

Zbog višemjesečne pauze i nedostatka preciznih informacija, u javnosti su počele da kruže glasine da je Kužetova možda zauvijek odustala od voditeljskog poziva. Ipak, ona je odlučno demantovala te navode, podsjećajući koliko dugo je vjerna svojoj profesiji.

– Pa sad neko možda zna, pa da l’ je treće dijete, drugo, prvo. Mislim što bi ljudi znali zašto ja još uvijek ne radim. Neki misle da sam odustala, da sam se možda povukla iz voditeljskog posla, da me to više ne zanima. Ali to je zaista moja prva ljubav i 23 godine će biti kako radim ovaj posao – istakla je Sanja, prenosi Grand.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

