Darko Lazić se osvrnuo na negativne komentare: ''Kažu - sram me bilo što pjevam, a ja izdržavam 3 porodice''

Pjevač Darko Lazić održao je koncert u Sloveniji, što je bio njegov prvi nastup nakon nedavne tragedije u kojoj je poginuo njegov rođeni brat.

Pjevač je priznao da ima negativnih reakcija zbog njegovog povratka muzici s obzirom na to da nije prošlo ni mjesec dana od nesreće u kojoj je stradao njegov brat, ali poručuje da mora da se vrati obavezama jer od toga živi.

"Ne znam šta bih rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pjevam i morao sam da nastavim da pjevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želio da prekinem da pjevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pjevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice" rekao je za Telegraf.rs.

"Bez obzira na sve, ovo je posao kao što je i svaki drugi posao, i samo bih ovu poruku poslao i ljudima koji pišu te glupe komentare. Da im kažem, ne bih poželio nikome da doživi ovo što sam ja doživio. Samo ja znam koliki je bol u mome srcu i koliko mi je teško. Da malo manje gledaju šta ja radim, da gledaju svoj život, i da im poželim sreću i zdravlje prije svega, to je najbitnije. I da nikad u životu ne dožive ovo što sam ja doživio", kazao je pjevač i dodao:

"I oni imaju posao, svako kome se desi neka tragedija ide da radi, svi ostali ljudi na ovom svijetu imaju posao i moraju da rade, pa tako i ja moram da radim svoj posao. Zbog sebe prvenstveno, zbog njega, zbog moje porodice", zaključio je Lazić.