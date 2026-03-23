Jedan horoskopski znak će uživati ovog proljeća

Proljeće 2026. neće obilježiti samo promjena godišnjeg doba, već i snažan astrološki uticaj koji će se provlačiti kroz gotovo sve ključne tranzite. Ako bismo morali da izdvojimo jedan znak koji dominira energijom ovog proljeća, to bi bez dileme bio Ovan.

Riječ je o horoskopskom znaku koji prirodno vlada početkom astrološke godine, ali ovog puta njegova energija dolazi pojačana nizom važnih planetarnih kretanja koja naglašavaju teme početaka, akcije i lične inicijative.

Ovan kao glavna astrološka sila proljeća

Ulaskom Sunca u Ovna krajem marta započinje nova astrološka godina, ali 2026. ta simbolika dobija dodatnu težinu.

Naglasak je na pokretanju stvari koje su dugo stagnirale, donošenju brzih odluka i preuzimanju rizika. Ovan ne čeka, ne kalkuliše i ne vraća se unazad – i upravo takva energija obeležiće proljećne mjesece.

Ovo je period u kojem se kolektivno osjećamo podstaknuti na akciju. Mnogi će imati utisak kao da više nema prostora za odlaganje, bilo da je riječ o poslu, odnosima ili ličnim ciljevima.

Naglasak na individualnosti i hrabrosti

Za razliku od mirnijih i introspektivnijih perioda, proljeće 2026. traži izlazak iz zone komfora. Ovan kao vatreni znak donosi potrebu za dokazivanjem, ali i autentičnošću. Ljudi će biti skloniji da kažu šta misle, povuku poteze koje su ranije odlagali i zauzmu se za sebe.

To može dovesti i do češćih konflikata, ali i do važnih razrješenja. Energija Ovna nije suptilna – ona razotkriva stvari i tjera na suočavanje.

Ljubav, posao i lični razvoj

U ljubavi, ovaj period donosi intenzivne početke. Privlačnost će biti brza, strastvena i često impulsivna. Odnosi koji započnu u ovom periodu mogu biti uzbudljivi, ali i nestabilni ako se zasnivaju isključivo na impulsu.

Na poslovnom planu, ovo je idealno vrijeme za pokretanje projekata, promjenu karijere ili donošenje odluka koje zahtijevaju hrabrost. Ovan podržava preduzetnički duh i sve što uključuje inicijativu.

Kada je riječ o ličnom razvoju, fokus se pomjera na samopouzdanje i akciju. Nije dovoljno planirati – proleće 2026. traži konkretne korake.

Nisu svi znakovi u istom ritmu

Iako Ovan dominira, to ne znači da će svi znakovi jednako lako plivati u toj energiji. Vatreni i vazdušni znakovi (poput Lava, Strijelca, Blizanaca i Vage) mogli bi da osjete nalet motivacije, dok će zemljani i vodeni znakovi možda tražiti više vremena za prilagođavanje.

Ali upravo u tome leži čar ovog perioda – on nas sve, bez obzira na znak, pomjera iz poznatog u nepoznato.

Proljeće koje traži akciju

Ako postoji jedna rečenica koja najbolje opisuje proljeće 2026, onda je to: "Sada ili nikada." Ovan ne priznaje čekanje, a njegova energija podstiče nas da prestanemo da analiziramo i počnemo da d‌jelujemo.

Za mnoge će ovo biti sezona velikih odluka, naglih zaokreta i novih početaka. I iako takva dinamika može biti izazovna, ona istovremeno donosi i osjećaj živosti koji se retko kada osjeća u tolikoj mjeri, prenosi B92.