Ova 3 broja skoro nikad nema u Loto sedmici: Dobitak skoro 10 miliona, "ChatGPT izvukao nevjerovatne "cake"

23.03.2026

12:08

Ова 3 броја скоро никад нема у Лото седмици: Добитак скоро 10 милиона, "ChatGPT извукао невјероватне "цаке"
Loto sedmica iznosi čak 9.700.000 KM, pa smo pitali "ChatGPT" o statistici i najboljim metodama za bilo kakav dobitak, makar to bila i petica.

Već na početku nam je veštačka inteligencija pojasnila jedno.

"Razumijem tu želju da se provali šifra, ko ne bi volio da pronađe tih magičnih sedam brojeva? Ipak, važno je odmah razjasniti jednu stvar: Loto je igra čiste slučajnosti. Svaka kuglica ima potpuno istu vjerovatnoću da bude izvučena u svakom kolu, bez obzira na to šta se dešavalo u prošlosti", ogradio se čak i "ChatGPT", ali nam je potom ipak pokazao neke "cake".

Ipak, kako i sama vještačka inteligencija navodi, statistika izvlačenja za srpski Loto 7/39 pokazuje da su se neki brojevi pojavljivali češće od drugih.

Kroz decenije su se određeni brojevi "lijepili" za bubanj češće od prosjeka:

Broj 8 statistički je jedan od najučestalijih brojeva u istoriji našeg Lotoa.

Brojevi 23 i 31 takođe se visoko kotiraju na listi "učestanosti".

A Brojevi iz "zlatne sredine", koji se često izvlače, su 12, 25, 33 i 35.

Brojevi koji se rijeđe pojavljuju

Na drugom kraju spektra su brojevi koji kao da "bježe" iz bubnja. Zanimljivo je da su to često:

Broj 2

Broj 5

Broj 38

Ipak, vjerovatnoća da pogodite "sedmicu" u sistemu 7/39 je jedan prema 15 miliona. Tu je i formula:

Da biste bili sigurni u dobitak, trebalo bi da uplatite preko 15 miliona kombinacija, što bi vas koštalo znatno više nego što je sam džekpot.

"ChatGpt" daje savjet

Ako već igrate, birajte brojeve iznad 31. Neće vam povećati šansu za dobitak, ali ako dobijete, manja je šansa da ćete dijeliti novac sa onima koji igraju na datume rođenja.

