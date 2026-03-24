Koji tajni signal je spasio ženu od pomahnitalog Srbina? Ovo morate da naučite!

Slaviša Đurković

24.03.2026

10:00

Tihi SOS spasio je ženu u Švajcarskoj koju je Srbin silovao i mučio. Pokazala ga je u bolnici u Bazelu dok je bila sa njim. Prestravljena žena nekoliko puta je u toku mirnog razgovora sa medicinskom sestreom pokazala tihi SOS, nakon čega je nasilnik uhapšen.

Šta je tihi SOS?

Kada se osoba nađe u situaciji da ne može da govori ili otvoreno zatraži pomoć, postoji pokret rukom koji može poslati poruku. Riječ je o "signalu za pomoć" ili tihom SOS znaku koji posljednjih godina postaje prepoznatljiv u svijetu. Njegova najveća snaga je diskretnost. Može se brzo i neprimjetno izvesti, čak i kada je žrtva pod nazorom. Sve češće se govori da je to alat koji može da spasi život i zato ga vrijedi zapamtiti.

Tihi SOS

Signal se izvodi jednom rukom i traje svega nekoliko sekundi. Osoba podigne dlan prema naprijed, zatim savije palac prema unutra, a ostalim prstima ga poklopi. Na taj način šalje poruku da je u opasnosti i da joj je potrebna pomoć bez da izgovori ijednu riječ ili da nasilnik posumnja da se nešto dešava.

Kako je nastao signal

Ovaj signal nastao je 2020. godine u Kanadi. Osmislila ga je Canadian Women's Foundation, u periodu kada su mjere zatvaranja zbog pandemije dovele do porasta nasilja u porodici. Mnoge žrtve su se tada našle izolovane sa nasilnicima, bez mogućnosti da zatražnje pomoć, a ovo je bio jedini način tihe komunikacije koji ne privlači pažnju.

Kroz društvene mreže poput TikToka signal je popularizovan. Nadalje, radili su se i eksperimenti na ulici da bi se vidjelo koliko ljudi prepoznaje tihi SOS i kako reaguju.

Brojni snimci spasavanja

Nedavno je u SAD prodavač u supermarketu uočio ženu koja šalje taj signal nakon čega je alarmirao policiju.

Zaposleni je prepoznao signal i pozvao je policiju. Dolaskom policije ubrzo je uslijedila drama koju možete da pogledate u videu ispod.

