Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

АТВ

26.03.2026

15:12

Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

У Словенији се сутра очекују снажни сјеверни вјетрови и у читавој сјеверној половини земље проглашено је црвено упозорење, јер се очекује да брзина вјетра премаши 100 километра на час, саопштила је данас Метеоролошка служба Словеније.

Поподне се очекују удари буре до око 100 километара на час, а сличне брзине предвиђају се и за сјевер Словеније, а снажни вјетрови ће се задржати до суботе, преноси СТА.

Најкритичнија ситуација биће у Горњој долини Соче, подно Караванки и Камнишко-Савињских Алпа, на Горењскем, као и у Похорју.

