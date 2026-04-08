Dubrovnik u velikim problemima pred početak sezone

08.04.2026 18:09

Панорамски поглед на Дубровик и море.
Foto: Luciann Photography/Pexels

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković izjavio je da bi predstojeća turistička sezona mogla biti jedna od najizazovnijih do sada, naglašavajući da se grad suočava sa ozbiljnim logističkim i infrastrukturnim pritiscima.

Franković je istakao da su glavni problemi i dalje vezani za nedostatak kvalitetne radne snage u ugostiteljstvu i turizmu, ali i za upravljanje velikim prilivom gostiju.

састанак МЕиР

Republika Srpska

Energetska revolucija u Srpskoj: Projekat od 1,3 milijarde KM kreće na ljeto

On je napomenuo da Dubrovnik nastavlja sa implementacijom projekta „Respect the City“ kako bi se smanjile gužve i poboljšao kvalitet boravka turista, ali i život lokalnog stanovništva.

Prema njegovim riječima, fokus više nije na brojanju noćenja i dolazaka, već na održivosti i kontrolisanom razvoju.

Мађарска

Srbija

Koliko glasača iz Srbije ima pravo glasa na izborima u Mađarskoj?

Gradonačelnik je dodao da će gradske službe biti pod posebnim režimom rada kako bi se odgovorilo na sve zahtjeve vrhunca sezone, koja prema trenutnim najavama obećava odlične finansijske rezultate, ali uz značajan operativni napor.

Pročitajte više

Стубови за струју.

Banja Luka

Desetine ulica i naselja u Banjaluci sutra bez struje

1 h

0
Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Region

Ulaganje iz snova postalo noćna mora: Ostala bez 20.000 evra u mjesec dana

1 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Natjerao mladu majku da oduzme sebi život: Evo koliku kaznu je dobio

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

1 h

0

Više iz rubrike

Улагање из снова постало ноћна мора: Остала без 20.000 евра у мјесец дана

Region

Ulaganje iz snova postalo noćna mora: Ostala bez 20.000 evra u mjesec dana

1 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Tinejdžer (16) uhapšen zbog silovanja maloljetnice

2 h

0
Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.

Region

Crna Gora odbila da vrati trobojku

11 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Uhapšene dvije osobe: ''Ojadili'' ženu za 50.000 evra

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Igor Dodik: Sve više radimo na promociji srpskog naroda i Republike Srpske u svijetu

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

