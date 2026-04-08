Dubrovnik u velikim problemima pred početak sezone

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković izjavio je da bi predstojeća turistička sezona mogla biti jedna od najizazovnijih do sada, naglašavajući da se grad suočava sa ozbiljnim logističkim i infrastrukturnim pritiscima.

Franković je istakao da su glavni problemi i dalje vezani za nedostatak kvalitetne radne snage u ugostiteljstvu i turizmu, ali i za upravljanje velikim prilivom gostiju.

Republika Srpska Energetska revolucija u Srpskoj: Projekat od 1,3 milijarde KM kreće na ljeto

On je napomenuo da Dubrovnik nastavlja sa implementacijom projekta „Respect the City“ kako bi se smanjile gužve i poboljšao kvalitet boravka turista, ali i život lokalnog stanovništva.

Prema njegovim riječima, fokus više nije na brojanju noćenja i dolazaka, već na održivosti i kontrolisanom razvoju.

Srbija Koliko glasača iz Srbije ima pravo glasa na izborima u Mađarskoj?

Gradonačelnik je dodao da će gradske službe biti pod posebnim režimom rada kako bi se odgovorilo na sve zahtjeve vrhunca sezone, koja prema trenutnim najavama obećava odlične finansijske rezultate, ali uz značajan operativni napor.