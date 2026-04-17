Kamionom pokosio tri žene, pa pobjegao

17.04.2026 09:04

полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Sedamdesetpetogodišnja žena preminula je od posljedica teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Babinoj Gredi, kada je na grupu pješaka naletio kamion njemačkih registarskih oznaka.

Tragedija se dogodila sinoć oko dvadeset časova i trideset minuta. Prema navodima Policijske uprave vukovarsko-srijemske, nesreću je izazvao četrdesetogodišnji vozač teretnog vozila koji je, iz za sada nepoznatih razloga, prekršio saobraćajne propise i prešao na lijevu stranu kolovoza.

„Vozač je teretnim vozilom prešao na suprotnu stranu puta i naletio na tri žene koje su se kretale uz samu ivicu kolovoza iz suprotnog smjera. Nakon udara, vozač se nije zaustavio kako bi pružio pomoć povrijeđenima, već je pobjegao sa mjesta nesreće“, saopšteno je iz policije.

Brzom intervencijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač i kamion su ubrzo pronađeni.

Nažalost, iz bolnice je potvrđeno da je najstarija pješakinja, stara sedamdeset pet godina, podlegla teškim povredama. Druge dvije žene, starosti šezdeset jednu i četrdeset sedam godina, zadobile su lakše tjelesne povrede i nalaze se pod nadzorom ljekara.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su pripadnici lokalne policije u saradnji sa dežurnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva. Protiv vozača će biti preduzete zakonom predviđene mjere zbog izazivanja teške saobraćajne nesreće i nepružanja pomoći povrijeđenim licima.

(Indeks.hr)

