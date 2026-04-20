Jokić ušao u finale

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Poznato je ko su i još dvojica kandidata uz rođenog Somborca za ovu nagradu.

Kako se očekivalo, to su Šej Gildžus-Aleksander i Viktor Vembanjama.

Uz njih su do sada bili Luka Dončić i Kejd Kaningem, koji su dobili odobrenje od NBA lige da budu kandidati za nagradu, iako nisu imali dovoljan broj utakmica, međutim, glasači su odlučili da u finale uđu pomenuta trojica.

Gildžus-Aleksander, aktuelni MVP, prosečno je postizao 31,1 poen i delio 6,6 asistencija uz 55,5 odsto šuta iz igre.

Vembanjama je imao prosek od 25 poena i 11,5 skokova za prosečno 29,2 minuta na parketu.

Što se tiče Jokića, sjajni centar prosečno je postizao 27,7 poena, hvatao 12,9 skokova i delio 10,7 asistencija i postao prvi igrač u NBA istoriji koji je predvodio ligu u skokovima i uspešnim dodavanjima, prenosi B92

