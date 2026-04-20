Jokić ušao u finale

Autor:ATV
Komentari:0
Poznato je ko su i još dvojica kandidata uz rođenog Somborca za ovu nagradu.
Kako se očekivalo, to su Šej Gildžus-Aleksander i Viktor Vembanjama.
Uz njih su do sada bili Luka Dončić i Kejd Kaningem, koji su dobili odobrenje od NBA lige da budu kandidati za nagradu, iako nisu imali dovoljan broj utakmica, međutim, glasači su odlučili da u finale uđu pomenuta trojica.
Gildžus-Aleksander, aktuelni MVP, prosečno je postizao 31,1 poen i delio 6,6 asistencija uz 55,5 odsto šuta iz igre.
Vembanjama je imao prosek od 25 poena i 11,5 skokova za prosečno 29,2 minuta na parketu.
Što se tiče Jokića, sjajni centar prosečno je postizao 27,7 poena, hvatao 12,9 skokova i delio 10,7 asistencija i postao prvi igrač u NBA istoriji koji je predvodio ligu u skokovima i uspešnim dodavanjima, prenosi B92
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
4 h0
Košarka
14 h0
Košarka
14 h0
Košarka
1 d0
Najnovije
11
51
11
51
11
33
11
25
11
20
Trenutno na programu