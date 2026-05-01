Da li Nikola Jokić ostaje u Denveru?

01.05.2026 13:19

Никола Јокић
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

Srpski košarkaš Nikola Jokić želi da ostane u Denveru, uprkos teškom porazu u prvoj rundi plej-ofa Zapada. Nagetsi su eliminisani od Minesote, nakon poraza u šestom meču rezultatom 110:98.

Jedno od pitanja na konferenciji za medije bilo je u vezi sa njegovim ostankom u Koloradu.

"I dalje želim da budem u Nagetsima zauvijek", rekao je Jokić.

Jokić je susret završio sa 29 poena (11/19 iz igre, 1/5 za tri, 5/6 sa penala) uz 10 asistencija i devet skokova, ali i četiri izgubljene lopte.

Jokić je pod ugovorom sa Denverom, uz mogućnost da i u sezoni 2027/28. igra za Denver sa platom od 62,8 miliona dolara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

