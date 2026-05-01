Kraj za Denver: Jokiću falio skok za istoriju

01.05.2026 09:48

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.
Foto: Tanjug/AP/David Zalubowski

Košarkaši Minesote plasirali su se u polufinale Zapadne konferencije NBA lige, nakon trijumfa nad Denver nagetsima 110:98 u šestoj utakmici serije i sa 4:2 obezbijedili narednu rundu takmičenja.

Šesti duel Minesote i Denvera počeo je u znaku Nikole Jokića. As Denvera je otvorio utakmicu sa četiri vezana poena, Minesota je brzo odgovorila serijom 11:0 i nametnula fizički i defanzivno čvrst stil igre.

Denver je u prvoj četvrtini uspeo da se vrati zahvaljujući Kemu Džonsonu i Timu Hardaveju, koji su donijeli preokret za minimalnu prednost poslije prvih 12 minuta.

Drugi period donio je oscilacije, ali i sve više grešaka na obe strane. Minesota je iskoristila pad koncentracije gostiju i serijom 10:0 stekla značajniju prednost, koju je održavala do poluvremena (57:50). Denver je u tom dijelu igre imao veliki broj izgubljenih lopti, dok je Džamal Mari bio daleko ispod prepoznatljivog nivoa.

U nastavku, Jokić je preuzeo odgovornost i u trećoj četvrtini praktično sam vratio Nagetse u igru, donijevši izjednačenje (69:69) i držeći svoj tim u rezultatskom priključku.

Ipak, Minesota je imala više raspoloženih igrača – prije svega Mekdenijelsa, Rendela i Rida – pa je u završnici treće dionice napravila ključnu seriju 13:2 i ušla u posljednjih kvartal sa osam poena prednosti.

Posljednjih 12 minuta donijelo je pokušaje Denvera da se vrati, ali bez prave podrške Jokiću, koji je već tad upisao dabl-dabl učinak, ali nije bilo dovoljno timske energije za preokret.

Minesota je sigurno održavala prednost, odbijala svaki nalet gostiju i u završnici meča ušla mirno, čuvajući rezultatsku distancu.

Dodatni problem za Denver bio je izuzetno loš šut Marija, koji je meč završio sa slabim procentima iz igre, što je Minesota znalački koristila u odbrani.

Incident

Utakmicu je obilježio i incident u trećoj četvrtini, kada je Jokić ušao u verbalni sukob sa sudijama i protivničkim igračima, nakon čega su podijeljene tehničke greške, prenosi RTS.

