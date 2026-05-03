Strajin Nedović za ATV: Istorijska pobjeda nad Crvenom zvezdom, ne snosimo krivicu za nesportske scene

Nemanja Protić “izrešetao” je Zvezdin koš, i ekipu Zlatibora odveo je do najveće pobjede u klupskoj istoriji, ali i “majstorice” u Beogradu nakon koje će pasti odluka o putniku na završni turnir Košarkaške lige Srbije koji će se, po novom formatu borbe za šampionsku titulu, odigrati u Nišu.

Trijumf nad Crvenom zvezdom kruna je uspješnog rada KK Zlatibor, a među najzaslužnijim za to što su u Čajetini košarkaški snovi postali java je Strajin Nedović, nekadašnji igrač, a već godinama trener ovog kluba.

Na poziv ATV-a rado se odazvao, a na početku priče sumirao je trijumf koji je odjeknuo i dalje od regiona.

“Velika pobjeda za jedno malo mjesto. Ovakav košarkaški uspjeh je jedna sjajna priča koju mi pišemo u proteklih sedam-osam godina tokom kojih pravimo sve bolje rezultate. Ovo je kruna dosadašnjeg rada i smatram da je uspjeh zasluženo došao. Igrali smo u prepunoj hali i publika nam je dala nevjerovatnu podršku tokim svih četrdeset minuta. Igrali smo rasterećeno, a dobili smo ih na jedini mogući način - sa dosta ubačenih šuteva spolja i kroz brzu igru. Na kraju nas je i sreća nagradila i zasluženo smo došli do pobjede.” kaže Nedović

Zlatiborski trijumf za pamćenje imao je i svoju nesportsku stranu priče, a sve zbog fizičkog obračuna Nikole Kalinića sa Matejem Čibejem nakon kojeg su pljuštala isključenja na obje strane.

Nikola Kalinić i Ebuka Izundu imali su i svoje “treće poluvrijeme” i raspravu sa domaćim navijačima, a dan nakon utakmice stigle su suspenzije i novčane kazne za glavne aktere nemilih scena u Čajetini, ali i arbitre.

Sve to bacilo je sjenu, ali nije umanjilo trijumf ekipe Strajina Nedovića koji za ATV otvoreno govori o svemu što se desilo.

Strajin Nedović

“Nije smjelo da dođe do nemilih scena i ružnih stvari na parketu. Sve se desilo u žaru borbe, ali sve što se dešavalo na parketu nije smjelo da se završi onako kako se završilo. Desile su se gluposti koje ne bih da komentarišem. Mislim da mi nismo inicirali ništa i ne osjećamo nikakvi krivicu zbog onog što se desilo. Sve u svemu, na kraju se, u neku ruku i dobro završilo jer niko nije ozbiljnije povrijeđen. Naš igrač Matej Čibej je dobio jedan ili dva udarca, ali biće dobro. Stvari koje su se desile ne priliče sportu i košarci. Ja sam sve uradio da pokušam da smirim strasti, a na isti način se ponašao i Saša Obradović, trener Crvene zvezde. Nas dvojica smo dali sve od sebe da se stvari na terenu smire na najbolji mogući način. Utakmica je nastavljena, što je bilo najvažnije, a mi smo na kraju došli i do zaslužene pobjede.” sumira Nedović iz svog ugla nesportske scene koje su desile tokom utakmice

Ne krije Nedović da nakon svega što se desilo nije bilo nimalo lako zadržati ritam neophodan da se ostvari pobjeda.

“Treba reći da je velika razlika kada se isključe tri igrača Crvene zvezde i tri igrača Zlatibora. Mi smo bili veoma oslabljeni jer su nama isključena tri startna igrača. Moram da pohvalim momke koji su dosta manje igrali ove sezone, a to su Boško Čorbić i Konstantim Karapetrović koji su ostavili srce na terenu i pokazali su da na njih može ozbiljno da se računa. ” hvali Nedović i “diskretne heroje” velike pobjede

Košarkaši Zlatibora nemaju vremena za predah, a kamoli za slavlje. Već danas ih očekuje “majstorica” u Beogradu (19.00 časova).

“Prvu utakmicu smo odigrali katastrofalno. Dok smo mi ušli u neki naš ritam i dok smo shvatili gdje smo i šta smo Crvena zvezda je već napravila ogromnu razliku. Nije to nama bio prvi put da igramo protiv Crvene zvezde. Susretali smo se već ko zna koliko puta i nemamo nikakav strah. Znamo da igramo protiv veoma dobre ekipe, a naše je da odigramo maksimalno koliko možemo. Daćemo sve od sebe u “majstorici” i bez obzira što smo potpuni autsajderi nećemo se predati na terenu. Imamo neke svoje kvalitete koje smo pokazali na utakmici u Čajetini. Želimo da ponovimo to izdanje, ali znamo da će to biti veoma teško - iscrpljeni smo, rotacija nam je kratka, a igra se na svaka dva dana” , kaže Nedović

Za kraj razgovora ističe da su u KK Zlatibor prezadovoljni sezonom na izmaku.

“Bez obzira na ishod “majstorice” u Beogradu možemo da se dičimo još jednom sjajnom sezonom za Zlatibor. Nastavili smo sa odličnim rezultatima koje pravimo već godinama. Ove sezone smo osvojili šampionsku titulu u Košarkaškoj ligi Srbije, našu treću u ovom takmičenju, i nastavili smo da pišemo istoriju. Jedno malo mjesto koje broji do 5000 stanovnika je na samom vrhu srpske klupske košarke. Mi smo, kao što je poznato, osvojili i ABA 2 ligi, ali spletom nesrećnih okolnosti nismo zaigrali u elitnom rangu regionalne košarke. Sve u svemu, svi u klubu smo prezadovoljni i idemo dalje. Smatram da nam ova pobjeda nad Crvenom zvezdom daje dodatni vjetar u leđa. Ne samo nama u klubu, nego i ljudima oko i van kluba da se još više uključe jer ovaj klub je jedno veliko ime ne samo za Čajetinu nego i za čitavu Srbiju.” kaže Nedović koji je ove sezone proglašen za najboljeg trenera, po izboru kolega, u Košarkaškoj ligi Srbije.