Stabilne cijene nafte nakon velikog rasta zbog tenzija na Bliskom istoku i pada zaliha

Autor:

ATV
14.05.2026 07:08

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Cijene nafte su u srijedu bile relativno stabilne, nakon rasta od 7,5 odsto u prethodne tri sesije zbog tenzija na Bliskom istoku i smanjenja globalnih zaliha.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 106 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 101 dolar po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Međunrodna agencija za energetiku (IEA) je saopštila da su zabilježene zalihe nafte pale za oko četiri miliona barela dnevno u martu i aprilu.

S druge strane, Saudijska Arabija obavestila je Organizaciju zemalja izvoznica nafte da je njena proizvodnja pala na najniži nivo od 1990. godine.

IEA je upozorila da, s obzirom na to da zalihe već padaju rekordnim tempom, vjerovatna je dalja volatilnost prije vrhunca ljetne potražnje i da bi tržište moglo ostati ozbiljno nedovoljno snabdjeveno do oktobra čak i ako se sukob na Bliskom istoku završi sljedećeg mjeseca.

U međuvremenu, podaci američke vlade pokazali su da su zalihe destilata porasle za 190.000 barela prošle nedjelje, što je prvo povećanje od marta, čime su malo ublažani strahovi oko ponude.

Međutim, zalihe sirove nafte pale su za 4,3 miliona barela, što je skoro dvostruko više od tržišnih očekivanja.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

