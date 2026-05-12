Sporne izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Najviše ih zabrinjava, kažu, odluka da bi, ukoliko poslodavac ne uplati doprinose, radnik mogao ostati bez zdravstvenog osiguranja i biti primoran da sam plati liječenje, a potom troškove potražuje od poslodavca. Sporna je i izmjena kojom se briše zakonski ograničen maksimalan iznos participacije, koji je do sada iznosio 370 maraka.

„Zna se koliki se račun napravi tokom liječenja. E sad, ko određuje da li ćete vi platiti pola od ukupnog tog liječenja ili samo 5% ne znam. Ali to je za nas potpuno neprihvatljivo, ne želimo na tu temu da razgovaramo, nego želimo da se utvrdi gornja granica - ako je ona do sada bila 370 KM, mi predlažemo da to bude 50% od najniže plate u Republici Srpske. Radnici bukvalno sastavljaju kraj s krajem“, rekao je Danko Ružičić, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Iz Fonda objašnjavaju da pacijenti neće dolaziti u situaciju da plaćaju 5 hiljada za uslugu od 10 hiljada maraka, te da će zakon biti uređen podzakonskim aktima koji će regulisati iznos. Limit koji predlaže Savez sindikata im je, kažu, prihvatljiv.

„Limit od 50% ne znači da će biti 10 hiljada, odnosno da će biti 5 hiljada participacija. Što se tiče tog limita - to dođe negdje oko 500 KM što se nas tiče i taj limit je nama prihvatljiv. Stvar je da se propišu određeni limiti, a da se ne definišu fiksni iznosi koji ne prate tržišne uslove, koji ne mogu da definišu ono što treba definišu“, rekao je Dejan Kusturić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Nadležni tvrde da novi zakon ne uskraćuje prava osiguranicima, već ih proširuje. U praksi su osiguranici u ovakvim situacijama bili u obavezi da sami snose troškove liječenja, bez mogućnosti da naknadno potražuju sredstva od poslodavca, a ni od Fonda, jer u momentu liječenja nisu imali osiguranje. Kažu – predloženo rješenje omogućava da radnik ima pravo potraživanja prema poslodavcu koji nije izvršavao zakonsku obavezu uplate doprinosa.

„Mislim da nema smisla amandmane diskutovati u okviru same javnosti, da je dobro da se u okviru skupštinskog plenuma po rasprave ti amandmani svakako će poslanici imati mogućnost da daju i svoje viđenje samih amandmana i svoje mišljenje po pitanju samih izmjena i dopuna zakona tako da onog trenutka kada budemo spoznali kakvi su amandmani – moćemo se izjasniti po tom pitanju“, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju naće se na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. O ovim izmjenama konačnu riječ daće narodni poslanici.