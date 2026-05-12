Počeo 9. Jahorina ekonomski forum

Položaj regiona u budućem geostrateškom pokretu, vještačka inteligencija u kompanijama, održivo tržište bez sive zone, razvoj infrastrukture, energetskog sektora i turizma - samo su neke od tema na 9. Jahorina ekonomskom forumu. Poseban akcenat je stavljen na inovacije.

"Smatram da se nalazimo u vremenu kada se svijet mijenja mnogo brže nego što je to bilo ranijih godina i za mnoge promjene mi danas nismo ni spremni. Zato je potrebno da na svakom forumu, ali i u svakoj situaciji, pričamo o inovacijama, o primjeni vještačke inteligencije i digitalizaciji javnih usluga jer nas to čini konkruetnima na tržištu", rekao je Goran Račić, predsjednik Jahorina ekonomskog foruma.

Republika Srpska je postala primjer i pokretač regionalnih integracija. Zato je i značaj ovog foruma to što je od početka usmjeren na region, poručuje generalni direktor Ekonomskog instituta u Beogradu.

"U vremenu koje se mijenja mimo naše volje, mi jednostavno jedino što možemo je da između nas tražimo sličnosti jer ovaj region jedino kad smo zajedno ima prostora za neki sveukupan razvoj. Naravno, tu su nam izazovi brojni", rekao je Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta u Beogradu.

Jahorina ekonomski forum je postao brend Republike Srpske, a blizu je da postane i regionalni, jasan je Staša Košarac.

"Ono što me posebno raduje je da polako postaje i regionalni brend, sa tendencijom da se hrabro, odgovorno i kredibilno na forumu, a ovo je već deveti put, otvara rasprava o novim izazovima koji su prisutni u poslovnoj zajednici. To pokazuje spremnost Republike Srpske, to pokazuje i vrlo jasnu politiku Republike Srpske da suvereno, bez bilo kakvog intervencionizma u institucijama, zajedno sa poslovnom zajednicom kreira određene politike ekonomske povezanosti, inovacija i održivog razvoja", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.

Premijer Srpske najavljuje da će uskoro biti predstavljen nacionalni četvorogodišnji program, što će predstavljati ozbiljan projekat za razvoj Republike Srpske.

"Smatram da je ovaj forum dobro organizovan, ali treba da dobije veće obime i razmjere u smislu artikulacije svih ideja koje podrazumijevaju region jer smo upućeni i vezani sa regionom, ali isto tako moramo biti svjesni da će nas poštovati i uvažavati kao partnera onoliko koliko mi budemo jaki", rekao je Savo Minić, premijer Vlade Republike Srpske.

Dosadašnji rezultati foruma pokazali su da dijalog i razmjena ideja imaju smisla, jer su pojedine inicijative na taj način pronašle put od institucija do realizacije.