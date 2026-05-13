Дарко Лазић разочаран у колеге: ''Мислио сам да су ми пријатељи''

Пјевач Дарко Лазић проговорио је о тешком периоду након породичне трагедије и смрти брата Драгана Лазића, истичући да га је у тим тренуцима додатно погодило понашање појединих колега са естраде.
Гостујући у емисији "Амиџи шоу", Дарко је без устручавања говорио о разочарању које је доживио.
Наиме, Дарку је погинуо рођени брат Драган, а сада је признао да ли стоји иза изјаве да су се поједине његове колеге рекламирале када су долазиле у Брестач да му изјаве саучешће, а потом и на сахрану његовог брата.
- Да, стојим иза тога. Нећу да их именујем, али... Толико су мали у мојим очима да нису вриједни помена - рекао је он и додао:
- Пола тога се не сјећам, ко је био, ко није... Неки људи нису могли да дођу, били су спријечени из оправданих разлога. За такве ствари не могу ником да замјерим, а могу појединим колегама које су ме јако разочарале, а сједио сам са њима, јео, пио. Мислио сам да су ми пријатељи, а гурали су се да буду у првом плану, то сам тек видио послије. Научио сам паметну ствар на Хиландару. Када палим свијећу за свог покојног и за здравље, палим и за душмане, за оне који ме не воле - рекао је Дарко.
На питање да ли сада има страх од мотора и да ли га је возио послије братовљеве погибије, рекао је:
- Немам страх, возио сам га. Никада нећу имати страх и увијек ћу га возити.
Иначе, Дарко је истакао да је његов брат био талентован за музику, али да никада није желио да експонира приватан живот.
- Да, он се бавио такође пјевањем. Био је харизматичан. Ја сам му рекао ''ајде да снимимо пјесму неку заједно'', а он ми је рекао ''буцо, не могу ја тај живот''. Он није желио свој приватан живот да експонира. Он је наступао више него ја, то је жива истина - рекао је Дарко.
Пјевач је открио и да је након трагедије преузео бригу о његовој породици.
- Да, то су и моја дјеца. Наравно, ја сам добио још двије ћеркице, његова породица је као и моја.
Говорећи о њиховом односу, Лазић је признао да је у једном периоду дошло до удаљавања.
- У једном тренутку ми није одговарало неко понашање. Мене човјек никада не може да слаже. Мало је бјежао од мене, а ја сам све видио. Онда, када смо попричали, када је видио, да сам ја у праву, опет смо се вратили на старо.
- Морам да кажем да смо се ми увијек дружили, само смо се у једном моменту удаљили мало, то је све.
- Ја сам увијек умио да стиснем гас, а он никада није волио брзу вожњу. Он и два другара, никада нису имали жељу за тим. Моја папучица није имала лимит, а он није био тај тип, није био зависник од адреналина. Ето, њему се то десило, а када је погинуо возио је мало више од сто на сат, то за мотор није нека превелика брзина.
(Телеграф.рс)
