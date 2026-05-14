Narod priča: Porodica Kos

Izvor:
ATV
Biljana nas ovog petka vodi u Prijedor na imanje porodice Kos.
Ivana, Mirko i njihovo troje djece posvećeni su poljoprivredi i životu na selu. Njihova priča počela je od uzgoja cvijeća, a danas se razvila u ozbiljno porodično gazdinstvo sa mješovitom farmom.
Sa ovog imanja, kroz radionice i škole prirode za djecu, ljubav prema selu i poljoprivredi širi se i na mališane šest opština i gradova ove regije.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' petkom u 20 časova i 10 minuta.
