Hitan apel UN da interveniše, generalu Mladiću ostalo manje od mjesec dana života

Porodica generala Ratka Mladića, nakon odbijanja haškog Mehanizma da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga, uputila je hitan apel svim tijelima UN za ljudska prava, specijalnim izvjestiocima i međunarodnim pravnim organizacijama da intervenišu prije nego što bude prekasno, jer mu je ostalo manje od mjesec dana života.

"Saučesništvo u ovom nehumanom postupanju kroz tišinu i neaktivnost predstavlja poraz svih civilizacijskih vrednosti koje međunarodna zajednica navodno zastupa", ističe se u saopštenju porodice Mladić.

Porodica izražava svoje duboko razočaranje, ogorčenost i šok povodom današnje odluke kojom je odbijen zahtjev za puštanje na slobodu generala Mladića iz humanitarnih razloga.

Ovu odluku porodica nedvosmisleno smatra grubim propustom pravde i pokušajem ignorisanja i relativizacije izuzetno teških činjenica koje bi, u bilo kom drugom slučaju, predstavljale neosporan osnov za humanitarno puštanje na slobodu.

U saopštenju se ocjenjuje da je odluka predsjednika Mehanizma upadljivo lišena relevantnih pravnih citata, ozbiljne pravne analize i valjanog obrazloženja za zaključak da se medicinske potrebe generala Mladića mogu adekvatno zadovoljiti u zatvorskoj bolnici.

Porodica generala Mladića ukazuje da je takva tvrdnja neodrživa s obzirom na njegovo trenutno stanje nakon dva razorna moždana udara pretrpljena u razmaku od samo nekoliko ned‌jelja.

Umjesto toga, odluka se gotovo isključivo oslanja na činjenicu da je zatvorska bolnica "novoizgrađena", potpuno zanemarujući pitanje da li je ta ustanova zaista kapacitirana da pruži specifičnu palijativnu njegu neophodnu za pacijenta u terminalnoj fazi, ističe se u saopštenju.

Takođe, dodaje se da se odluka paradoksalno poziva na izjave generala Mladića iz juna 2025. godine, date prije moždanih udara, kada je on navodno izrazio zadovoljstvo određenim aspektima tretmana.

"Potpuno je irelevantno šta je osoba koja pati od demencije izjavila pre godinu dana, u poređenju sa današnjom situacijom u kojoj on leži nepokretan, vezan za krevet i lišen moći govora", naglašava se u saopštenju, koje potpisuje generalov sin Darko Mladić.

U saopštenju se ukazuje da je današnja stvarnost surova i neosporna i da je 10. aprila ove godine, nakon prvog moždanog udara, general Mladić izgubio sposobnost govora i dobio teške smetnje pri gutanju.

Ukazuje se i na ignorisanje dijagnoze, jer su civilne i zatvorske medicinske službe prvobitno poricale moždani udar, uporno tvrdeći da su simptomi posljedica obične urinarne infekcije.

Porodica podsjeća da je 2. maja, usljed neadekvatnog nadzora i liječenja nakon prvog udara, general Mladić pretrpio drugi, još razorniji moždani udar, a ljekari su potvrdili da se ovaj scenario mogao spriječiti da je pravovremeno primijenjena odgovarajuća terapija.

Iako su, kako se ističe u saopštenju, nezavisni srpski eksperti zahtijevali hitan MRI pregled /magnetnu rezonancu/, zatvorsko osoblje je to odbijalo čak i nakon što su konačno priznali postojanje drugog moždanog udara.

Trenutno stanje je takvo da je general Mladić potpuno dehomogenizovan, vezan za postelju, nesposoban za komunikaciju i zahtijeva pomoć pri ishrani, odnosno hranjenje kašikom, izgubio je kognitivne funkcije, više ne prepoznaje ni ljekare koji su ga liječili godinama.

U saopštenju se navodi i terminalna prognoza, odnosno da postoji opšti konsenzus koji dijele tri srpska ljekara, dva nezavisna vještaka koje je imenovao Mehanizam, pa čak i sudije sa kojima se predsjednik suda konsultovao, a to je da je general Mladić terminalno bolestan sa prognozom života kraćom od mjesec dana.

"Porodica ne može da prihvati da se čoveku u ovakvom stanju, na samom pragu smrti, uskraćuje minimum ljudskosti, pravo da svoje poslednje dane provede u adekvatnom hospisu ili bolnici u Srbiji, okružen najmilijima", ističe se u saopštenju.

Porodica Mladić ističe da je ovakva odluka u direktnoj suprotnosti sa "Mandelinim pravilima" UN, koja propisuju da zatvorenici zadržavaju svoje dostojanstvo i pravo na zdravstvenu zaštitu jednaku onoj u široj zajednici.

U saopštenju se podsjeća da međunarodno pravo jasno ističe da dalje zadržavanje u pritvoru gubi svaku svrhu kada je zatvorenik na izdisaju.

"Ignorisanjem ovih činjenica, Mehanizam ozbiljno dovodi u pitanje svoj legitimitet kao institucije pravde, pretvarajući se u nešto sasvim drugo", upozorila je porodica Mladić, prenosi Srna.

Porodica ukazuje da je posebno značajno izdvojeno mišljenje sudije Niambe, koja se usprotivila odluci predsjednika Mehanizma i koja je ispravno zaključila da terminalna dijagnoza i akutno neurološko propadanje zahtijevaju hitno puštanje na slobodu, naglašavajući da palijativna njega mora uključivati porodični kontakt i dostojanstveno okruženje, što zatvor nikada ne može biti.

Haški Mehanizam odbio je zahtjev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju, zbog teškog zdravstvenog stanja, uz obrazloženje da je njegovo stanje, iako je "u posljednjim fazama svog života", "loše zbog hroničnih bolesti", ali "drugačije u odnosu na neizlječive bolesti sa brzim napredovanjem".

U odluci se ponovo tvrdi da je general Mladić pod nadzorom "najboljih stručnjaka" i da "dobija svu neophodnu njegu".