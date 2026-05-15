Logo
Large banner

Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

Autor:

ATV
15.05.2026 21:28

Komentari:

0
Жељко Јоксимовић Руслана
Foto: Instagram/printscreen/YouTube/printscreen

Ukrajinska pjevačica i nekadašnja pobjednica Evrovizije 2004 Ruslana pojavila se večeras na konferenciji Pesma Evrovizije 2026, gdje je govorila o svojoj karijeri, ali i ljudima sa kojima je sarađivala tokom godina.

Ruslana je sa velikim emocijama govorila za Telegraf prisjetivši se Željka Joksimovića koji je iste godine odneo visoko 2. mjesto te otkrila da li je idalje veliki prijatelj sa njim.

"On je moj veliki prijatelj za cijeli život. Zvao me je više puta i za neke intervjue, bila sam takođe zbunjena. Čula sam nešto generalno političkog tipa i rekla sam zašto? Nema veze s njim on je toliko divan čovjek, divan umjetnik. Nedostaje mi. Željko, dušo, brate, nedostaješ mi. Tvoja Ruslana. Lane moje", rekla je ona.

Podsjetimo, Ruslana je pobijedila na Evroviziji 2004 sa energičnom pjesmom Divlji ples, koja je te godine postala pravi evropski hit.

Njen nastup ostao je upamćen po snažnoj energiji, dinamičnoj koreografiji, kožnim kostimima i etno motivima inspirisanim ukrajinskom tradicijom, zbog čega je od samog početka važila za jednog od glavnih favorita.

Odmah iza Ruslane našao se Željko Joksimović, koji je sa pjesmom „Lane moje“ osvojio drugo mjesto i tada donio jedan od najvećih uspjeha Srbiji i Crnoj Gori na Evroviziji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ruslana

Željko Joksimović

Evrovizija

Evrovizija 2026

Pjevač

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

пјевачица група Негатив

Scena

Ivana Peters pokazala lice bez šminke: Svi su iznenađeni kako pjevačica izgleda, ovaj detalj svi komentarišu

3 h

0
Да ли се сјећате Марије? Сад глуми у Нетфликсовом филму, нико је није препознао

Scena

Da li se sjećate Marije? Sad glumi u Netfliksovom filmu, niko je nije prepoznao

4 h

0
пјевачица Едита трудна музика пјесме

Scena

Edita će u ovom stanu živjeti sa svojom bebom: Sve je pripremila po mjeri, unajmila i arhitektu

4 h

0
Бастијан Швајнштајгер прави селфи насмијан на планинском видиковцу у бордо мајици.

Scena

Švajnštajgera ostavila ljubavnica zbog koje se razveo od Ane Ivanović

8 h

0

  • Najnovije

21

35

Uhapšena još jedna osoba u sklopu ubistva Nešovića

21

28

Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

21

09

12 godina od dobojske katastrofe: 11 ruža za 11 stradalih

20

47

Isprobajte recept za kolač od jagoda i mekanog biskvita: Umutite sastojke i ispecite

20

41

Lavrov: Neprihvatljivo da G7 određuje globalnu finansijsku politiku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner