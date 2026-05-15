Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

Ukrajinska pjevačica i nekadašnja pobjednica Evrovizije 2004 Ruslana pojavila se večeras na konferenciji Pesma Evrovizije 2026, gdje je govorila o svojoj karijeri, ali i ljudima sa kojima je sarađivala tokom godina.

Ruslana je sa velikim emocijama govorila za Telegraf prisjetivši se Željka Joksimovića koji je iste godine odneo visoko 2. mjesto te otkrila da li je idalje veliki prijatelj sa njim.

"On je moj veliki prijatelj za cijeli život. Zvao me je više puta i za neke intervjue, bila sam takođe zbunjena. Čula sam nešto generalno političkog tipa i rekla sam zašto? Nema veze s njim on je toliko divan čovjek, divan umjetnik. Nedostaje mi. Željko, dušo, brate, nedostaješ mi. Tvoja Ruslana. Lane moje", rekla je ona.

Podsjetimo, Ruslana je pobijedila na Evroviziji 2004 sa energičnom pjesmom Divlji ples, koja je te godine postala pravi evropski hit.

Njen nastup ostao je upamćen po snažnoj energiji, dinamičnoj koreografiji, kožnim kostimima i etno motivima inspirisanim ukrajinskom tradicijom, zbog čega je od samog početka važila za jednog od glavnih favorita.

Odmah iza Ruslane našao se Željko Joksimović, koji je sa pjesmom „Lane moje“ osvojio drugo mjesto i tada donio jedan od najvećih uspjeha Srbiji i Crnoj Gori na Evroviziji.