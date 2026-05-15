Ivana Peters pokazala lice bez šminke: Svi su iznenađeni kako pjevačica izgleda, ovaj detalj svi komentarišu

Pjevačica Ivana Peters jedna je od rijetkih koja ponosno ističe svoju prirodnu ljepotu i ne robuje trendovima te ne viđamo je često ful našminkanu.

Ona je sada iznenadila sve pokazavši prirodan izgled.

Naime, Petersova je na Instagramu podijelila sliku pozirajući bez trunke šminke.

Sve je oduševila svojom spontanošću i prirodnošću, pokazavši da je svevremenska ljepota zaista neprolazna te da ajoj nisu potrebne plastične operacije.

Ivana Peters

"Ivana svaka čast na hrabrosti da budete to što jeste. Vaše oči govore sve, dobrota je najvažnija", bio je jedan i nizu komentara ispod objave pevačice.

"Svaka čast Ivana na hrabrosti da se ovako slikaš. Predivna je slika, samo tako nastavi", glasio je komentar podrške pjevačici na Instagramu.

Jedna od stvari koja se takođe komentariše, jeste da je Ivana vanserijski vokal, te i da će teško dobiti nasljednicu što se toga tiče.

Inače, o svojim borbama za potomstvo otvoreno su govorile mnoge javne ličnosti kako bi inspirisali parove koji prolaze kroz isto, a među njima je i Ivana, prenosi Telegraf

Pjevačica je ponosna majka Sare, a o svojoj borbi je svojevremeno i govorila:

"Moj primjer je pravi dokaz toga! Prije vantjelesne oplodnje imala sam dvije teške operacije. Suprug Aleksandar je znao za moje zdravstvene probleme, tako da je od samog početka bio uz mene", objasnila je pjevačica ranije za Story.rs.