Šokantni prizori: Eksplozija na gasnoj platformi u Venecueli, ima povrijeđenih

Eksplozija na platformi za prirodni gas na jezeru Marakaibo u zapadnoj Venecueli izazvala je požar u petak, povrijedivši šest radnika, potvrdila je državna naftna kompanija "Petroleos de Venecuela" (PDVSA).

U saopštenju, PDVSA je navela da se incident dogodio u postrojenju u vodama jezera Marakaibo u državi Zulija, što je izazvalo aktiviranje protokola za hitne slučajeve industrijske bezbjednosti, uključujući evakuaciju osoblja i raspoređivanje vatrogasnih i spasilačkih timova.

#VIDEO Venezuela’da doğal gaz tesisinde yangın çıktı



Venezuela’nın Zulia eyaletindeki Maracaibo Gölü açıklarında devlet petrol şirketi PDVSA tarafından işletilen Lamargas doğal gaz tesisinde yangın çıktı#Venezuela #doğalgaz #yangın #petrol pic.twitter.com/TtFfAX2Sve — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 16, 2026

Povrijeđeni radnici prevezeni su u bolnicu na liječenje, dok je požar kasnije ugašen.

PDVSA je navela da je osnovala tehnički odbor za istragu uzroka eksplozije i naglasila da incident neće uticati na proizvodnju nafte i gasa u zapadnoj Venecueli, javila je Sinhua.