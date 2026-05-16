Šokantni prizori: Eksplozija na gasnoj platformi u Venecueli, ima povrijeđenih

16.05.2026 11:23

Шокантни призори: Експлозија на гасној платформи у Венецуели, има повријеђених
Eksplozija na platformi za prirodni gas na jezeru Marakaibo u zapadnoj Venecueli izazvala je požar u petak, povrijedivši šest radnika, potvrdila je državna naftna kompanija "Petroleos de Venecuela" (PDVSA).

U saopštenju, PDVSA je navela da se incident dogodio u postrojenju u vodama jezera Marakaibo u državi Zulija, što je izazvalo aktiviranje protokola za hitne slučajeve industrijske bezbjednosti, uključujući evakuaciju osoblja i raspoređivanje vatrogasnih i spasilačkih timova.

Povrijeđeni radnici prevezeni su u bolnicu na liječenje, dok je požar kasnije ugašen.

PDVSA je navela da je osnovala tehnički odbor za istragu uzroka eksplozije i naglasila da incident neće uticati na proizvodnju nafte i gasa u zapadnoj Venecueli, javila je Sinhua.

