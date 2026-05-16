Šokantni prizori: Eksplozija na gasnoj platformi u Venecueli, ima povrijeđenih

Autor:ATV
Eksplozija na platformi za prirodni gas na jezeru Marakaibo u zapadnoj Venecueli izazvala je požar u petak, povrijedivši šest radnika, potvrdila je državna naftna kompanija "Petroleos de Venecuela" (PDVSA).
U saopštenju, PDVSA je navela da se incident dogodio u postrojenju u vodama jezera Marakaibo u državi Zulija, što je izazvalo aktiviranje protokola za hitne slučajeve industrijske bezbjednosti, uključujući evakuaciju osoblja i raspoređivanje vatrogasnih i spasilačkih timova.
#VIDEO Venezuela’da doğal gaz tesisinde yangın çıktı— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 16, 2026
Venezuela’nın Zulia eyaletindeki Maracaibo Gölü açıklarında devlet petrol şirketi PDVSA tarafından işletilen Lamargas doğal gaz tesisinde yangın çıktı#Venezuela #doğalgaz #yangın #petrol pic.twitter.com/TtFfAX2Sve
Povrijeđeni radnici prevezeni su u bolnicu na liječenje, dok je požar kasnije ugašen.
PDVSA je navela da je osnovala tehnički odbor za istragu uzroka eksplozije i naglasila da incident neće uticati na proizvodnju nafte i gasa u zapadnoj Venecueli, javila je Sinhua.
