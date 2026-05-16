Tramp tvrdi: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je u petak da su američke i nigerijske snage u Nigeriji ubile Abu-Bilala al-Minukija, kojeg je opisao kao drugog čovjeka Islamske države.

Tramp je na platformi "Truth Social" naveo da je operacija izvedena po njegovom nalogu te da su je američke snage i Oružane snage Nigerije provele bez greške. Poručio je da je riječ o pažljivo planiranoj i vrlo složenoj misiji usmjerenoj na, kako je naveo, najaktivnijeg teroristu na svijetu.

"Večeras su, po mom naređenju, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprijekorno izvele pažljivo planiranu i vrlo složenu misiju kako bi s bojišta uklonile najaktivnijeg teroristu na svijetu", napisao je Tramp.

Ko je bio Abu-Bilal al-Minuki

Tramp je potom rekao da je Abu-Bilal al-Minuki, za kojeg tvrdi da je bio drugi u komandnom lancu ISIS-a na globalnom nivou, pokušavao da se skriva u Africi. Naveo je i da je al-Minuki bio pod američkim sankcijama od 2023. godine zbog povezanosti s grupom Islamska država.

"On više neće terorisati ljude Afrike niti pomagati u planiranju operacija usmjerenih protiv Amerikanaca. Njegovim uklanjanjem globalna operacija ISIS-a znatno je oslabljena", naveo je Tramp.

Zahvalio je i vlastima Nigerije na "partnerstvu" u operaciji, prenosi Kliks.