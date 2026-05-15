Cijene nafte ponovo rastu jer je zatvoren Hormuški moreuz

Cijene nafte i danas su porasle, jer je Hormuški moreuz, kao ključna transportna ruta za energente, ostao efektivno zatvoren.

To je dovelo do povećanja strahovanja od smanjenja globalne ponude, prenio je Trejding ekonomiks.

Cijena nafte Brent kretala se na nivou od 108 dolara po barelu i bila je na putu ka nedeljnom rastu od oko sedam odsto.

Američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) bila je na nivou od oko 104 dolara po barelu i nedjeljnom rastu od oko devet odsto.

Pregovori u vezi sa okončanjem sukoba na Bliskom istoku su u zastoju, a poremećaji i dalje utiču na energetska tržišta i podstiču strahove od inflacije, prenosi Tanjug.

Američki predsjednik Donald Tramp je uputio pomiješane poruke o pomenutoj situaciji, tako što je najprije rekao da Sjedinjenim Američkim Državama ne treba otvaranje moreuza, a kasnije je, zajedno sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom, izrazio "želju da se moreuz otvori".

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je ove nedelje da bi tržište nafte moglo ostati prilično nedovoljno snabdjeveno do oktobra čak i ako se borbe završe sljedećeg mjeseca.

Nastavlja se smanjenje zaliha nafte, dok je tankerski saobraćaj kroz Ormuz izuzetno ograničen od početka sukoba, sa veoma malim brojem brodova koji uspevaju da napuste Persijski zaliv.