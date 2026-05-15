Logo
Large banner

Radnik iz BiH poginuo u Italiji na građevini

Autor:

ATV
15.05.2026 22:49

Komentari:

0
Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини
Foto: Pixabay

Državljanin Bosne i Hercegovine nastradao je italijanskom mjestu Vecano, a tragedija se desila na radnom mjestu.

Iz policije su saopštili da je 51-godišnji A.S. iz Bosne i Hercegovine izgubio život jutros, 15. maja, u teškoj nesreći u građevinskoj kompaniji koja se nalazi u industrijskoj zoni Vecana, mjesta u opštini Silandro.

Kako mediji prenose, sve se desilo nešto poslije 8:00 časova kada je A.S. preuzeo smjenu i sjeo u viljuškar. Inače, riječ je o radniku koji već dugo živi u Silandru.

Usljed još uvijek nepoznatih okolnosti, koje istražuju tehničari i organi reda, viljuškar kojim je upravljao A.S. sudario se sa drugim teškim vozilom, kojim je upravljao radni kolega nastradalog.

Kako je sam udar bio silovit, viljuškar je izgubio ravnotežu, prevrnuo se, a radnik je ostao zarobljen ispod viljuškara, koji ga je prikliještio svojom težinom.

Težina povreda zadobijenih pri prevrtanju je bila takva da nije bilo nikakve šanse za preživljavanje: 51-godišnjak je preminuo na licu mjesta. Spasilačke operacija je započela rekordno brzo nakon poziva radnih kolega. Dobrovoljni vatrogasci iz Vecana kao i vatrogasci iz Silandra su odmah izašli na teren, kao i više medicinskih timova.

Spasioci su učinili sve da izvuku radnika iz olupine prevrnutog viljuškara, ali svi pokušaji da ga stabilizuju i reanimiraju bili su uzaludni, što je primoralo bolničare da proglase smrt radnika.

Lokalni karabinjeri su odmah pokrenuli istragu i naknadnu rekonstrukcija incidenta. Oni su već prikupili početne iskaze te izuzeli dokaze, pišu Nezavisne

Na teren su izašli i pripadnici vojske, koji su pomogli spasiocima. Inspektori rada iz pokrajinske inspekcijske službe su takođe izašli na teren kako bi ispitalu da li su sistemi prevencije u kompaniji bili na snazi te da li su poštovani svi propisi o bezbjednosti na radu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Poginuo radnik

Italija

građevina

Policija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Аднан Шерак ухапшен скривао се у грму

Hronika

Uhapšen dok se skrivao u grmu: Adnan Šerak predat Tužilaštvu KS

2 h

0
Аднан Шерак

Hronika

Šerak išamarao poznanika iz Ilijaša, maltretirao ga i sve snimao mobitelom

4 h

0
Без тужиоца у суду, Кујовић изразио жаљење за погибију супружника Хршум

Hronika

Bez tužioca u sudu, Kujović izrazio žaljenje za pogibiju supružnika Hršum

8 h

2
Полиција Републике Српске

Hronika

Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

9 h

1

  • Najnovije

22

54

Gd‌je i kako pravilno skladištiti krompir kako biste spriječili njegovo klijanje

22

50

Cijene nafte ponovo rastu jer je zatvoren Hormuški moreuz

22

49

Radnik iz BiH poginuo u Italiji na građevini

22

32

Netanjahu potvrdio: Izraelska vojska likvidirala glavnog komandanta Hamasa

22

25

Sakić: Političko rukovodstvo Srpske nikada nije imalo većeg neprijatelja od Šmita, a Sarajevo većeg saveznika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner