Vlasnik hladnjače pronađen mrtav, sumnja se na jedno

Milan Stanić, vlasnik preduzeća „Stanić“ d.o.o. iz Arilja, jedne od najvećih hladnjača u ovom dijelu Srbije, pronađen je jutros bez znakova života.

Prema nezvaničnim informacijama Blica, sumnja se da je izvršio samoubistvo.

Vest o smrti čovjeka kojeg su malinari i saradnici izuzetno poštovali, šokirala je mještane Arilja. Za razliku od mnogih u ovoj branši, Stanić je ostao upamćen kao neko ko je poštovao trud poljoprivrednika i podizao cijenu maline čak i u najtežim tržišnim okolnostima.

Komšije i saradnici u šoku

"Vidio sam jutros kada su saniteti projurili prema njegovoj kući. Mislio sam da je možda njegovoj majci loše, ni na kraj pameti mi nije bilo ovo. Kada sam čuo šta se desilo, pretrnuo sam. Čovjek je bio 'na mjestu'. Kada je nama malinarima bilo najteže, dolazio je na sastanke, razgovarao s nama i cijenio svačiju muku. Izgleda da ga je ta empatija i dobra duša koštala u životu", kaže jedan od malinara koji je godinama sarađivao sa Stanićem.

Uviđaj je u toku, a policijska istraga će utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja.