Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Србију и регион од јуче потреса вијест о тешкој саобраћајној несрећи у којој је због вожње у контра смјеру од стране возача Миодрага Пиперина (48) животе изгубило троје младих на ауто-путу код Хртковца, а данас се сценарио понавља и у Новом Саду.
Како је објављено на друштвеној мрежи Инстаграм још један возач кретао се у контра смјеру, овај пут на ауто-путу у Новом Саду.
„Одмах га ухапсити и осудити за покушај убиства!“, „Оваквим возачима трајно одузети возачку дозволу“, Шта је бре са овим народом више?“ су само неки од коментара.
Убрзо након овог случаја услиједио је и други и то на брзој цести Пожаревац-Голубац.
Возач у Голфу кретао се у супротном смјеру, а што се може видјети у објави на друштвеној мрежи Инстаграм:
Згрожени грађани нису штедили критике те је неко и питао да ли се ради о изазову с обзиром да је ово трећи случај у посљедња три дана.
За сада није познато да ли су наведени возачи изазвали саобраћајне несреће ни да ли су заустављени у несмотреној и неодговорној вожњи, а којом су поред себе угрозили и друге учеснике у саобраћају.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму