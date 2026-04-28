Шта се дешава? Двије вожње у контра смјеру данас!

Аутор:

АТВ
28.04.2026 16:13

Вожња контра смјер нови сад
Фото: Instagram/192_rs/printscreen

Србију и регион од јуче потреса вијест о тешкој саобраћајној несрећи у којој је због вожње у контра смјеру од стране возача Миодрага Пиперина (48) животе изгубило троје младих на ауто-путу код Хртковца, а данас се сценарио понавља и у Новом Саду.

Како је објављено на друштвеној мрежи Инстаграм још један возач кретао се у контра смјеру, овај пут на ауто-путу у Новом Саду.


„Одмах га ухапсити и осудити за покушај убиства!“, „Оваквим возачима трајно одузети возачку дозволу“, Шта је бре са овим народом више?“ су само неки од коментара.


Убрзо након овог случаја услиједио је и други и то на брзој цести Пожаревац-Голубац.

Возач у Голфу кретао се у супротном смјеру, а што се може видјети у објави на друштвеној мрежи Инстаграм:

Згрожени грађани нису штедили критике те је неко и питао да ли се ради о изазову с обзиром да је ово трећи случај у посљедња три дана.

За сада није познато да ли су наведени возачи изазвали саобраћајне несреће ни да ли су заустављени у несмотреној и неодговорној вожњи, а којом су поред себе угрозили и друге учеснике у саобраћају.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

