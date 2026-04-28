Какво нас вријеме очекује сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити умјерено до претежно облачно, а од подне се очекују локални пљускови.
Јутро ће бити промјенљиво облачно на истоку и југу уз сунчане периоде, а у осталим предјелима потпуно облачно уз слабу кишу на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Током дана биће свјежије уз падавине које се шире према истоку, а локално су могући и пљускови са грмљавином.
Увече у већини предјела биће облачно са слабом кишом.
У Херцеговини ће се већи дио дана задржати промјенљиво облачно вријеме уз сунчане интервале, а слаба киша је могућа само локално тек увече.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверног и сјевероисточног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од три до девет, на југу до 12, а највиша дневна од 14 до 20, на југу до 25 степени Целзијусових.
Данас је било сунчано вријеме уз умјерену облачност.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница осам, Чемерно 17, Кнежево, Хан Пијесак 18, Калиновик, Соколац 19, Гацко, Зворник 20, Бијељина, Дринић, Нови Град, Сребреница, Бихаћ, Ливно, Тузла 22, Бањалука, Добој, Мркоњић Град, Рибник, Србац, Сански Мост, Сарајево 23, Билећа, Приједор 24, Рудо, Требиње, Фоча, Бугојно, Јајце, Зеница 25, Вишеград 26, Мостар 29 степени Целзијусових.
