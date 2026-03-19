Logo
Large banner

Жељки Цвијановић титула почасног грађанина Прњавора

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:18

Коментари:

3
Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Захваљујући доброј сарадњи локалних и републичких власти, у Прњавору су реализовани бројни инфраструктурни пројекти.

Проширују се пословни капацитети и отварају нова радна мјеста, док укупан приход прњаворских привредника премашује милијарду марака.

Дан града прилика је да се награде најзаслужнији појединци. Повеља почасног грађанина са златним грбом града Прњавора биће додијељена српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.

Без подршке виших нивоа власти тешко би било реализовати велике пројекте. Због тога је Скупштина града одлучила да највише признање буде уручено српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић.

Мост у Чесми

Бања Лука

Познато када се отвара мост у Чесми

"Она је неко ко је у Прњавору живио, радио, доприносио, изводио многе генерације на прави пут и у том контексту сви Прњаворчани њу памте из времена кад је овдје живјела. Нема ни једног важнијег пројекта и ни једне важније активности у Прњавору да Жељка са предсједником Додиком није била дио тих активности", рекао је Дарко Томаш начелник Прњавора.

Важан дио заједнице су и прњаворски привредници. Повеља заслужног грађанина биће уручена власнику компаније "Дис Еуростандард", с обзиром на то да је у току инвестиција у пословној зони чија је вриједност већа од 30 милиона марака, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (3)
Large banner

Small banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner