Logo
Large banner

Мастиловић: Сврха Резолуције - спречавање понављања геноцида

Аутор:

19.03.2026

09:52

Коментари:

0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић
Фото: АТВ

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је за РТРС да је сврха Резолуције, коју је усвојио Парламент Српске, спречавање понављања геноцида.

"У Резолуцији је јасно дефинисано да је геноцид починила Независна Држава Хрватска. То је био планиран геноцид, уз јасну подршку слојева друштва тадашње НДХ", рекао је Мастиловић, додајући да је геноцид у НДХ централна тачка културе сјећања српског народа за 20. вијек.

Он је навео да су, поред Резолуције, усвојена и два закључка којима је Влада Српске обавезана да у року од 60 дана донесе измјене Кривичног законика и Закона о гробљима, чиме ће бити наложено уклањање усташких симбола са споменика и пропиане казне за оне који буду промовисали усташтво.

Медвједићи на планини код Невесиња

Градови и општине

Невјероватан призор: Разиграни медвједићи одушевили планинаре

Мастиловић је истакао да је поред садржаја самог документа, који је назвао историјским, важно исказано јединство српских посланика о овој теми.

Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске усвојила је Резолуцију којом се осуђују и оцјењују као недопустиве идеолошке релативизације и ревитализације идеологије Независне Државе Хрватске те негирање и умањивање геноцида над Србима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Draga Mastilović

genocid

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

Република Српска

Ступиле на снагу одлуке о именовању предсједника и чланова Владе Српске

5 ч

0
Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Дејтонска БиХ не постоји ни правно ни фактички

14 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Не бих Гранасу објашњавао шта је српски народ кроз историју добио од Русије, а шта од вас који нам данас дијелите лекције

16 ч

14
Којић: Трагикомично да СНСД-у држе предавање о НАТО они који су звиждали по скупштинској сали када је проглашена војна неутралност

Република Српска

Којић: Трагикомично да СНСД-у држе предавање о НАТО они који су звиждали по скупштинској сали када је проглашена војна неутралност

17 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner