Мастиловић: Сврха Резолуције - спречавање понављања геноцида

Аутор:АТВ
19.03.2026
09:52
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је за РТРС да је сврха Резолуције, коју је усвојио Парламент Српске, спречавање понављања геноцида.
"У Резолуцији је јасно дефинисано да је геноцид починила Независна Држава Хрватска. То је био планиран геноцид, уз јасну подршку слојева друштва тадашње НДХ", рекао је Мастиловић, додајући да је геноцид у НДХ централна тачка културе сјећања српског народа за 20. вијек.
Он је навео да су, поред Резолуције, усвојена и два закључка којима је Влада Српске обавезана да у року од 60 дана донесе измјене Кривичног законика и Закона о гробљима, чиме ће бити наложено уклањање усташких симбола са споменика и пропиане казне за оне који буду промовисали усташтво.
Мастиловић је истакао да је поред садржаја самог документа, који је назвао историјским, важно исказано јединство српских посланика о овој теми.
Подсјећамо, Народна скупштина Републике Српске усвојила је Резолуцију којом се осуђују и оцјењују као недопустиве идеолошке релативизације и ревитализације идеологије Независне Државе Хрватске те негирање и умањивање геноцида над Србима.
