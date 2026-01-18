Гужва на више граничних прелаза

Извор:
АТВ
18.01.2026
14:15
Коментари:0
На граничним прелазима Доња Градина, Козраска Дубица, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Савјети
Осушите одјећу зими за само 2 сата уз помоћ овог трика
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму