Гужва на више граничних прелаза

АТВ

18.01.2026

14:15

0
Гранични прелаз Костајница
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Доња Градина, Козраска Дубица, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Гранични прелаз

АМС РС

