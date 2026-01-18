Прогнозе метеоролога: Пијесак из Азије стиже у БиХ

18.01.2026
Честице пијеска из централне Азије, из пустиње Каракум која се налази у Туркменистану, данас (18. јануар) ће стићи у БиХ, прогнозе су метеоролога.
"У наредним данима се очекује додатно погоршање квалитета ваздуха у котлинама и низинама у нашој земљи", наводи се на Фејсбук страници БХМЕТЕО.
Како даље наводе, након тога ће у сриједу (21.јануара), како висинско струјање буде окретало на јужне смјерове, до наших крајева стићи и честице сахарског пијеска.
Обзиром на изостанак неког јачег вјетра и уз присуство локално дуготрајне магле по котлинама и низинама, очекивати је додатно погоршање квалитета ваздуха доласком честица пијеска и прашине из пустиња источно и јужно од нас.
Што се тиче временске прогнозе, до сриједе (21. јануара) већином ће бити претежно сунчано вријеме.
"У јутарњим и пријеподневним сатима по котлинама и уз ријечне токове магла или ниска облачности. Магла или ниска облачност локално може бити дуготрајна, поготово у дијеловима сјеверозападне Босне гдје ће се облачност дуже задржавати", наводе на овој страници.
Хладније, поготово у јутарњим сатима уз јачи мраз на почетку сљедеће седмице.
У понедјељак (19.01.) и уторак (20.01.) ујутро температуре од -15 до -6, на југу до 0 °C. У недјељу (18.01.) ујутро нешто мањи минуси.
Дневна температура -1 до 4, на југу до 11 °C.
У периоду од сриједе па до недјеље (25.01.) према тренутним прогнозама очекује се претежно облачно вријеме уз локалне и повремене падавине.
"Већином би падала киша, а на планинама снијег. Топлије, обзиром да би струјање окренуло на јужно и југозападно.
Шансе за неку сибирску или било какву већу хладноћу у нашим крајевима у трећој декади јануара су минималне", тврде они.
