Поново долази хладни период: Ево какво нас вријеме очекује данас

18.01.2026

08:38

Фото: АТВ

У већини крајева у Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно облачно, а на планинама и у Херцеговини претежно сунчано.

Око ријека и по котлинама има магле која се понегд‌је може задржати и током дана уз хладније вријеме у тим мјестима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од један до пет, на југу до 11 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, током дана на сјеверу појачан источних смјерова, у Херцеговини слаба до умјерена бура.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус шест, Градачац минус пет, Гацко и Соколац минус четири, Билећа и Чемерно минус три, Бијељина и Тузла минус два, Добој минус један, Бањалука, Приједор и Сарајево нула, Вишеград један, Требиње пет и Мостар шест степени Целзијусових.

Вријеме

