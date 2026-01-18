АМС издао упозорење за возаче

18.01.2026
08:28
Коментари:0
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по мокрим или клизавим коловозима, у вишим предјелима и преко превоја има поледице, а у котлинама и дуж ријека видљивост је смањена због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
На дионицама које пролазе кроз усјеке и поред камених косина повећана је опасност од одрона.
Из АМС упозоравају да је због свега овога неопходна максимално опрезна вожња, прилагођена стању и условима на путу, уз обавезно посједовање зимске опреме.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково Брдо два измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Наизмјенично се вози и на мосту на граничном прелазу Рача од 7.00 до 17.00 часова.
Србија
Рафинерија нафте у Панчеву: Почела производња
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћа се на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Друштво
Данас славимо Крстовдан - вјерује се да ако је облачно, зима ће бити богата снијегом
На магистралном путу Јабланица-Блидиње у ФБиХ саобраћај је дозвољен за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
Друштво
3 ч0
Друштво
14 ч1
Друштво
16 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму