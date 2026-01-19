Једно дугме никако не треба притискати док сте на залеђеном путу

19.01.2026
Хладно вријеме и ниске температуре, поледица и отежани услови на путевима главни су проблем ових дана. Како се зимски талас наставља, све је важније подсјетити се основних правила безбједне вожње - нарочито када је ријеч о залеђеним и клизавим саобраћајницама.
Стручњаци за вожњу упозоравају да једна наизглед безазлена навика може бити изузетно опасна у зимским условима: кориштење темпомата.
"У таквим условима на путу аутомобил може изненада да убрза и проклиза, а док возач схвати шта се дешава, већ може да буде прекасно", наводи се.
Инструктори из "Адамс Дривер Траининга" савјетују возачима да у потпуности избјегавају темпомат када су путеви мокри или залеђени.
"Иако је темпомат веома практичан у нормалним условима, на залеђеним путевима може бити изузетно опасан јер смањује вашу способност брзог реаговања на нагле промјене на коловозу", истакли су.
Темпомат је систем који омогућава одржавање константне брзине без сталног притискања папучице гаса. Међутим, управо то може постати проблем када услови на путу захтијевају стална и брза прилагођавања.
У зимским условима возач мора имати потпуну контролу над убрзавањем и успоравањем, што је са укљученим темпоматом знатно отежано, преноси "АутоБлог".
