Logo
Large banner

Једно дугме никако не треба притискати док сте на залеђеном путу

19.01.2026

12:20

Коментари:

0
Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Хладно вријеме и ниске температуре, поледица и отежани услови на путевима главни су проблем ових дана. Како се зимски талас наставља, све је важније подсјетити се основних правила безбједне вожње - нарочито када је ријеч о залеђеним и клизавим саобраћајницама.

Стручњаци за вожњу упозоравају да једна наизглед безазлена навика може бити изузетно опасна у зимским условима: кориштење темпомата.

Доктор

Здравље

Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?

"У таквим условима на путу аутомобил може изненада да убрза и проклиза, а док возач схвати шта се дешава, већ може да буде прекасно", наводи се.

Инструктори из "Адамс Дривер Траининга" савјетују возачима да у потпуности избјегавају темпомат када су путеви мокри или залеђени.

"Иако је темпомат веома практичан у нормалним условима, на залеђеним путевима може бити изузетно опасан јер смањује вашу способност брзог реаговања на нагле промјене на коловозу", истакли су.

Мало дугме које прави велику разлику

Већина људи погрешно користи ово дугме у аутомобилу и тиме штети клими, здрављу, па чак и потрошњи горива.

Куна Фишер

Занимљивости

Снимљено створење које није виђено више од 100 година

Темпомат је систем који омогућава одржавање константне брзине без сталног притискања папучице гаса. Међутим, управо то може постати проблем када услови на путу захтијевају стална и брза прилагођавања.

У зимским условима возач мора имати потпуну контролу над убрзавањем и успоравањем, што је са укљученим темпоматом знатно отежано, преноси "АутоБлог".

Подијели:

Тагови:

Аутомобил

led

вожња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Свијет

Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

1 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

1 ч

0
Два момка трче по снијегу

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

1 ч

0

Више из рубрике

Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

Ауто-мото

Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

3 ч

0
Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Ауто-мото

Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

19 ч

0
Како лако можете провјерити има ли воде у гориву које точите

Ауто-мото

Како лако можете провјерити има ли воде у гориву које точите

1 д

0
Ово најчешће уништава турбо на мотору, дешава се током нормалне вожње

Ауто-мото

Ово најчешће уништава турбо на мотору, дешава се током нормалне вожње

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner