Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

21.01.2026

08:48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена
Фото: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Српска тенисерка Олга Даниловић завршила је своје овогодишње учешће на Аустралијан опену, пошто је у два сета поражена од треће играчице свијета, Коко Гоф, резултатом 6:2, 6:2.

Меч је трајао један сат и 18 минута.

Америчка тенисерка је повела 5:0 на старту првог сета, а онда је Даниловић смањила на 5:2.

Гоф је потом направила брејк за 6:2 и вођство од 1:0 у сетовима.

Трећа тенисерка је уз један брејк стигла до предности од 3:0 у другом сету, а онда је сигурном игром добила овај дио меча са 6:2.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић сазнао термин меча

Гоф ће у трећем колу Аустралијан опена играти против сународнице Хејли Баптист, која је савладала домаћу тенисерку Сторм Хантер 6:2, 6:1.

