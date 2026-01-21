Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

21.01.2026
08:48
Коментари:0
Српска тенисерка Олга Даниловић завршила је своје овогодишње учешће на Аустралијан опену, пошто је у два сета поражена од треће играчице свијета, Коко Гоф, резултатом 6:2, 6:2.
Меч је трајао један сат и 18 минута.
Америчка тенисерка је повела 5:0 на старту првог сета, а онда је Даниловић смањила на 5:2.
Гоф је потом направила брејк за 6:2 и вођство од 1:0 у сетовима.
Трећа тенисерка је уз један брејк стигла до предности од 3:0 у другом сету, а онда је сигурном игром добила овај дио меча са 6:2.
Тенис
Ђоковић сазнао термин меча
Гоф ће у трећем колу Аустралијан опена играти против сународнице Хејли Баптист, која је савладала домаћу тенисерку Сторм Хантер 6:2, 6:1.
