Poznato kad Đoković ponovo izlazi na teren u Indijan Velsu

Novak Đoković, najbolji teniser svijeta svih vremena, igraće u ponedjeljak od 19 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Amerikanca srpskog porijekla Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu, saopštili su organizatori.
Dueli Đokovića i Kovačevića planiran je kao prvi meč dana na centralnom terenu.
Novak je treći teniser svijeta, dok se Kovačević nalazi na 72. mjestu ATP liste.
Srpski i američki teniser odigrali su do sada samo jedan međusobni duel u karijeri i to 2023. godine na Rolan Garosu, a slavio je Đoković 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Pobjednik duela između Đokovića i Kovačevića igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča između Argentinca Fransiska Serundola i Britanca Džeka Drejpera.
Đoković će u utorak nastupiti i u dubl konkurenciji. On će igrati u paru sa Grkom Stefanosom Cicipasom u prvom kolu dubl konkurencije protiv Marsela Arevala iz Salvadora i Hrvata Mate Pavića. Ovaj meč planiran je kao četvrti duel dana na stadionu broj tri.
Masters u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
