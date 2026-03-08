Ako je neko imao dilemu: Još jedan dokaz zašto je Novak Đoković najveći ikada

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, uspio je poslije preokreta da savlada Kamila Majžaka iz Poljske (2:1) i plasira se u treće kolo Masters turnira u Indijan Velsu.

Nije igrao od Australije

Đoković se mučio protiv Poljaka, vremenski uslovi su takođe bili protivnik obojici tenisera, a Srbinu je ovo bio prvi meč još od Australijan opena.

Podsjetimo, u Melburnu je Novak išao sve do finala, rundu ranije savladao Janika Sinera, ali nije imao snage da ostvari još jednu važnu pobjedu, pa se Karlos Alkaraz okitio prvom titulom u Australiji.

Od tada je Novak Đoković odmarao i tempirao formu za Indijan Vels i Majami, kao i ostale turnire koji su pred njim ove sezone. Novak je protiv Kamila Majžaka stigao do čak 280. pobjede na turnirima Masters serije, pa se i po tom parametru izdvaja od konkurencije.

Još jedan "dokaz" ko je najveći

Đoković je odigrao 335 mečeva i trijumfovao na 280, a iza njega je Rodžer Federer sa 14 trijumfa manje, kao i pet okršaja manjka u odnosu na Srbina.

Iza je daleko Rafael Nadal sa 210 ostvarenih pobjeda iz 273 meča. I tu se "velika trojka" izdvojila, jer su Đoković, Federer i Nadal jedini igrači koji su pobijedili na više od 200 mečeva.