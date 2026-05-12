Karan sa Aksekijem: Razgovarano o nastavku saradnje Srpske i Turske

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u BiH Eminom Aksekijem.

Predsjednik Karan upoznao je ambasadora Aksekija o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, naglasivši da institucije Srpske ostaju dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.

Tokom sastanka, sagovornici su istakli opredijeljenost za dalji razvoj i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Turske u oblastima od zajedničkog interesa.

Sastanku je prisustvovao i generalni konzul Turske u Banjaluci Džan Ajgun.