Karan sa Aksekijem: Razgovarano o nastavku saradnje Srpske i Turske

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u BiH Eminom Aksekijem.
Predsjednik Karan upoznao je ambasadora Aksekija o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, naglasivši da institucije Srpske ostaju dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.
Tokom sastanka, sagovornici su istakli opredijeljenost za dalji razvoj i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Turske u oblastima od zajedničkog interesa.
Sastanku je prisustvovao i generalni konzul Turske u Banjaluci Džan Ajgun.
