Karan sa Aksekijem: Razgovarano o nastavku saradnje Srpske i Turske

12.05.2026 11:33

Предсједник Републике Српске Синиша Каран са амбасадором Турске у БиХ Емином Аксекијем.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas sa ambasadorom Turske u BiH Eminom Aksekijem.

Predsjednik Karan upoznao je ambasadora Aksekija o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, naglasivši da institucije Srpske ostaju dosljedno posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svoje ustavne pozicije.

Tokom sastanka, sagovornici su istakli opredijeljenost za dalji razvoj i nastavak dobre saradnje Republike Srpske i Turske u oblastima od zajedničkog interesa.

Sastanku je prisustvovao i generalni konzul Turske u Banjaluci Džan Ajgun.

