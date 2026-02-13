Logo
Sreća na petak 13: Loto igrač iz Srpske dobio desetine hiljada KM

Autor:

Stevan Lulić

13.02.2026

20:53

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Petak 13. za neke nije baksuzan dan, što dokazuje i posljednje kolo izvlačenja igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Naime, iako niko nije osvojio glavnu premiju od 7.700.000, čak četvorica igrača mogu da se raduju šestici koja im donosi desetine hiljada KM.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 13. kolu, na petak 13.

Trojica igrača su iz Srbije dok je jedan iz Republike Srpske, a oni su osvojili po 23.500 maraka.

Prema zvaničnim rezultatima Lutrije Republike Srpske bilo je ukupno 507 "petica" vrijednih po 185 KM, od čega je njih 53 izvučeno u Srpskoj.

Jedan od četvorica ima za čim da žali

Iako je osvojio šesticu jedan od četvorice pomenutih igrača ima za čim da žali.

Njemu je prije izvlačenja sedmog broja falio broj 10 da bi osvojio 7 miliona i 700 hiljada KM, ali bubanj nije radio u njegovu korist.

Posljednji izvučeni broj bio je broj 7, i baš on je usrećio preostalu trojicu igrača koji su zahvaljujući njemu osvojili desetine hiljada KM.

Loto plus

Ni u igri Loto plus nije izvučen glavni dobitak, koji je u 13. kolu bio vrijedan čak 3.370.000 KM.

U ovoj igri izvučeni su brojevi 24, 18, 3, 31, 35, 13 i 8.

лото

Društvo

Petak 13. mu donio sreću: Dobio novi automobil u igri Loto

Da bi se ostvario glavni dobitak u Loto plus, igrač mora da pogodi sve brojeve.

Džoker

Džoker je u posljednjem kolu sa sobom nosio dobitak od 690.000 KM.

Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni broj je 800451.

Ekstra šansa

U Ekstra šansi izvučen je drugi pežo 308. U ovoj igri učestvovali su svi koji su uplatili makar jednu kombinaciju.

Broj tiketa koji je igraču donio novi auto glasi - 01-01920-07-5-26-00006.

Srećni dobitnik je iz Beograda, tačnije Zemuna, a svoj tiket je uplatio baš na petak 13. u 11: sati i 36 minuta.

