Sreća na petak 13: Loto igrač iz Srpske dobio desetine hiljada KM

13.02.2026
Petak 13. za neke nije baksuzan dan, što dokazuje i posljednje kolo izvlačenja igre Loto, koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.
Naime, iako niko nije osvojio glavnu premiju od 7.700.000, čak četvorica igrača mogu da se raduju šestici koja im donosi desetine hiljada KM.
Loto rezultati: Ovo su brojevi izvučeni u 13. kolu, na petak 13.
Trojica igrača su iz Srbije dok je jedan iz Republike Srpske, a oni su osvojili po 23.500 maraka.
Prema zvaničnim rezultatima Lutrije Republike Srpske bilo je ukupno 507 "petica" vrijednih po 185 KM, od čega je njih 53 izvučeno u Srpskoj.
Iako je osvojio šesticu jedan od četvorice pomenutih igrača ima za čim da žali.
Njemu je prije izvlačenja sedmog broja falio broj 10 da bi osvojio 7 miliona i 700 hiljada KM, ali bubanj nije radio u njegovu korist.
Posljednji izvučeni broj bio je broj 7, i baš on je usrećio preostalu trojicu igrača koji su zahvaljujući njemu osvojili desetine hiljada KM.
Ni u igri Loto plus nije izvučen glavni dobitak, koji je u 13. kolu bio vrijedan čak 3.370.000 KM.
U ovoj igri izvučeni su brojevi 24, 18, 3, 31, 35, 13 i 8.
Petak 13. mu donio sreću: Dobio novi automobil u igri Loto
Da bi se ostvario glavni dobitak u Loto plus, igrač mora da pogodi sve brojeve.
Džoker je u posljednjem kolu sa sobom nosio dobitak od 690.000 KM.
Ni ovdje nije bilo glavnog dobitka, a izvučeni broj je 800451.
U Ekstra šansi izvučen je drugi pežo 308. U ovoj igri učestvovali su svi koji su uplatili makar jednu kombinaciju.
Broj tiketa koji je igraču donio novi auto glasi - 01-01920-07-5-26-00006.
Srećni dobitnik je iz Beograda, tačnije Zemuna, a svoj tiket je uplatio baš na petak 13. u 11: sati i 36 minuta.
