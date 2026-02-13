Logo
Evo koliko ćete platiti ako niste parkirali kako treba

ATV

13.02.2026

22:09

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su u protekla dva dana na području Banjaluke realizovali akciju s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja, sa posebnim akcentom na kontrolu nepropisnog parkiranja vozila.

Tokom akcije kontrolisan je 1.291 učesnik u saobraćaju, a zbog nepropisnog parkiranja sankcionisan je 1.211 vozač. Zbog ostalih prekršaja kažnjeno je još 67 vozača.

Iz Policijske uprave podsjećaju da je za nepropisno parkiranje, u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, predviđena novčana kazna od 40 KM.

Za nepropisno parkiranje na mjestima označenim za osobe sa invaliditetom propisana je kazna od 200 KM.

Policijska uprava Banjaluka će i u narednom periodu nastaviti s provođenjem planskih aktivnosti s ciljem podizanja nivoa saobraćajne kulture i bezbjednosti građana, te apeluje na vozače da poštuju zakonske propise koji se odnose na parkiranje i zaustavljanje vozila, kako bi se obezbijedila nesmetana prohodnost saobraćaja i bezbjednost pješaka.

