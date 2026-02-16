Logo
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима

Радио Сарајево

16.02.2026

16:08

0
Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

У Сарајеву су за данас, 16. фебруара, испред Земаљског музеја Босне и Херцеговине, у 12 сати заказани нови протести, четврти дан заредом, а због тешке трамвајске несреће која се догодила 12. фебруара.

Протесте организује неколико неформалних група грађана. А, јутрос су се у појединим групама родитеља сарајевских ученика појавиле поруке сљедеће садржине: "Добили смо усмено упозорење припадника МУП-а да одређена група ученика једне школе планира нереде током данашњих протеста и паљење старих трамваја. Молим да једном поруком искомуницирате родитеље те да и они упозоре своју д‌јецу на ову пристиглу информацију."

трамвај сарајево

Хроника

Да ли је трагедија у Сарајеву могла бити спријечена?

Тим поводом огласили су се из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, одакле су истакли: "Полицијски службеници провјеравају све информације, укључујући и ову. Подузимају се све мјере и радње на спречавању евентуалног нарушавања јавног реда и мира."

Подсјетимо, иза окупљања стоје иницијативе које су организирале и претходне протесте, а међу њима је и група "Хоћел та промјена", која је на друштвеним мрежама објавила конкретне захтјеве упућене надлежним институцијама.

Сенад Мујагић

Градови и општине

Штета: Директор ГРАС-а поднио оставку

Први захтјев односи се на објаву потпуних и транспарентних информација о истрази, укључујући податке о сервисирању трамваја, као и снимак надзорних камера из возила у тренутку несреће. Као други захтјев наводе хитно повлачење свих старих трамваја из саобраћаја док не прођу поновно сервисирање, уз јавну објаву података о њиховој техничкој исправности.

Организатори траже и оставке свих одговорних унутар система јавног пријевоза, истичући да је нужно утврдити одговорност на свим нивоима. Такође, међу захтјевима је и изградња квалитетног и сигурног система јавног пријевоза, као и обустава приватизације градског саобраћаја. Подсјетимо, након протеста одржаних 15. фебруара, премијер Кантона Сарајево Нихад Ук поднио је оставку.

Искакање трамваја у Сарајеву

Протести

Протест Сарајево трамвај

