Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

06.01.2026
07:45
Штаб Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона издао је упозорење грађанима и надлежним институцијама због опасности од посљедица обилних падавина и сњежних оборина које се очекују у наредна два дана.
Поплаве су већ забиљежене синоћ и у раним јутарњим сатима на подручју Коњица, Житомислића и Буне.
Како јављају локални портали, ријека Неретва излила се у мјесту Тушчица, на путу према Борачком језеру.
Због излијевања ријеке, за саобраћај је затворена и магистрални пут Невесиње – Гацко.
Према метеоролошким прогнозама, на подручју ХНК очекују се изразито обилне кишне падавине, локално и више од 200 литара по метру квадратном, што може довести до бујичних поплава, клизишта и излијевања водотока.
Из Цивилне заштите упозоравају да интензивне падавине могу изазвати потешкоће у саобраћају, прекиде у снабдијевању електричном енергијом, отежан приступ појединим насељима, као и угрожавање живота и здравља становништва.
Грађанима се савјетује опрез, праћење упутстава надлежних служби те избјегавање кретања у подручјима подложним поплавама и клизиштима.
