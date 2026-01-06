Logo
Large banner

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

Извор:

Агенције

06.01.2026

07:45

Коментари:

0
Излила се Неретва код Коњица
Фото: Screenshot

Штаб Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона издао је упозорење грађанима и надлежним институцијама због опасности од посљедица обилних падавина и сњежних оборина које се очекују у наредна два дана.

Поплаве су већ забиљежене синоћ и у раним јутарњим сатима на подручју Коњица, Житомислића и Буне.

Како јављају локални портали, ријека Неретва излила се у мјесту Тушчица, на путу према Борачком језеру.

Због излијевања ријеке, за саобраћај је затворена и магистрални пут Невесиње – Гацко.

Бујичне поплаве у Индонезији

Свијет

Стравичне поплаве однијеле 14 живота, више повријеђених

Према метеоролошким прогнозама, на подручју ХНК очекују се изразито обилне кишне падавине, локално и више од 200 литара по метру квадратном, што може довести до бујичних поплава, клизишта и излијевања водотока.

Из Цивилне заштите упозоравају да интензивне падавине могу изазвати потешкоће у саобраћају, прекиде у снабдијевању електричном енергијом, отежан приступ појединим насељима, као и угрожавање живота и здравља становништва.

Грађанима се савјетује опрез, праћење упутстава надлежних служби те избјегавање кретања у подручјима подложним поплавама и клизиштима.

Подијели:

Тагови:

neretva

Konjic

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Излила се ријека Заломка

Друштво

Отежано саобраћање широм БиХ: Обуставе саобраћаја, затворена магистрала

45 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

51 мин

0
Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Економија

Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

1 ч

0
Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

1 ч

0

Више из рубрике

Излила се ријека Заломка

Друштво

Отежано саобраћање широм БиХ: Обуставе саобраћаја, затворена магистрала

45 мин

0
Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

1 ч

0
Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

Друштво

Ове породиље имају право на подршку од 1.000 КМ за новорођенчад

9 ч

0
Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

Друштво

Познати метеоролог изнио разочаравајућу прогнозу

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

08

02

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

08

00

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

07

53

Ријека срушила мост у БиХ

07

45

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner